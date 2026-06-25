La regulación empieza a tumbar el 'boom' de la vivienda turística en Málaga: 3.200 menos en un año

El porcentaje de viviendas turísticas sobre el total del parque residencial malagueño ha bajado del 4,86% al 4,53% en doce meses.

Municipios como Marbella, Benalmádena y Mijas han registrado los mayores descensos, mientras que en pueblos de interior como Cómpeta y Gaucín la oferta ha crecido notablemente.

Las nuevas normativas y barreras burocráticas de ayuntamientos y la Junta de Andalucía han frenado el crecimiento de este tipo de alojamientos.

La oferta de viviendas turísticas en Málaga ha caído un 6,6% en el último año, con 3.236 pisos menos según el INE.

El incesante crecimiento de la vivienda con fines turísticos (VFT) en la provincia de Málaga parece echar el freno.

Tras años de expansión récord que tensionaron el mercado inmobiliario, el último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a mayo de 2026, certifica el inicio de la caída.

Algo a lo que pueden haber contribuido las barreras burocráticas y normativas levantadas por algunos ayuntamientos y la Junta de Andalucía para contener la saturación turística.

Los datos confirman una reducción del peso de estos alojamientos en la provincia, donde han desaparecido de la estadística oficial 3.236 viviendas vacacionales en los últimos doce meses.

En términos globales, los pisos turísticos han pasado de las 48.412 viviendas contabilizadas en mayo de 2025 a las 45.176 actuales (una caída del 6,6%). Estos valores son sustancialmente inferiores a los incluidos por la Junta de Andalucía en su Registro de Turismo, en el que aparecen contabilizados 88.520 inmuebles.

Esto hace que la oferta total haya menguado en casi 26.000 camas en un solo año, pasando de 238.900 plazas a 213.006 en mayo de 2026.

La caída de la oferta no responde a una fluctuación caprichosa de la demanda turística, sino a la entrada en vigor de nuevas normas. El retroceso en la Costa del Sol evidencia que el pulso urbanístico de los ayuntamientos está surtiendo efecto.

Mapa con las viviendas turísticas en la provincia de Málaga y el resto de España.

El ejemplo de la capital

El caso de Málaga capital es paradigmático. Tras una intensa ofensiva para pacificar los barrios, que comenzó exigiendo accesos independientes y continuó con la prohibición en zonas tensionadas, el Consistorio ejecutó su medida más drástica en agosto de 2025: una moratoria total para la concesión de nuevas licencias en toda la ciudad. Según el INE, en mayo había 8.288 pisos turísticos (muy lejos de los 12.664 dados de alta en la Junta).

¿El resultado nueve meses después? La capital, según el INE, ha borrado 309 viviendas de su oferta, una caída cercana al 3,6%.

Mucho más pronunciado es el repliegue en Marbella, que sufre la mayor pérdida neta de toda la provincia. El municipio ha liquidado casi un millar de viviendas (-947), pasando de 7.934 a 6.987 (un desplome del 11,9%). Hay que recordar que Marbella ya impulsó el año pasado una ordenanza municipal que prohíbe la conversión de locales comerciales y plantas bajas en pisos turísticos.

La situación es casi idéntica en otros bastiones del litoral. Benalmádena lidera la caída porcentual con un 12,4% de su oferta menos (hasta situarse en 3.532 viviendas).

En el caso de Mijas (que pierde un 8,8%) y Estepona (-6%), el censo también acusa el endurecimiento normativo, que expulsa del mercado aquellos inmuebles incapaces de cumplir los estándares de calidad de la nueva normativa.

Todo ello ha provocado un alivio generalizado —aunque leve— sobre el tensionado tejido residencial malagueño. Si hace un año las VFT acaparaban el 4,86% del total del parque de viviendas de la provincia, en mayo de 2026 esa cuota se ha reducido al 4,53%.

Efecto rebote

Sin embargo, los datos del INE revelan un efecto secundario que puede estar relacionado con el descenso en la costa de este tipo de alojamientos: la presión crece en otros puntos.

El interés por rentabilizar segundas residencias ha virado hacia zonas de la provincia. El análisis detallado municipio a municipio del censo de mayo de 2026 arroja excepciones llamativas en la Axarquía y la Serranía de Ronda.

Algunos ejemplos: