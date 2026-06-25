Arrancan las obras del futuro Centro de Protonterapia de Málaga, una de las tecnologías más avanzadas contra el cáncer

Las claves

Las claves Generado con IA Comienzan las obras del Centro de Protonterapia de Málaga en el Hospital Regional Universitario, con una inversión de 11,7 millones de euros. El nuevo centro contará con tecnología de vanguardia para el tratamiento del cáncer, incluyendo un acelerador de protones financiado por la Fundación Amancio Ortega. La protonterapia permite tratar tumores con mayor precisión, reduciendo los efectos secundarios y mejorando la efectividad, especialmente útil en pacientes pediátricos y tumores cerca de órganos sensibles. La infraestructura incluirá un búnker para el equipo de protonterapia, áreas clínicas y ambulatorias, y mejorará la conexión con otros edificios del hospital.

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha firmado este jueves el acta de inicio de las obras del futuro Centro de Protonterapia, un proyecto estratégico que permitirá incorporar una de las tecnologías más avanzadas para el tratamiento del cáncer.

La actuación cuenta con una inversión aproximada de 11,7 millones de euros y supondrá un importante avance en la capacidad asistencial y tecnológica del centro.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que este paso permite avanzar en la incorporación de una tecnología de vanguardia que ampliará las opciones terapéuticas disponibles para nuestros pacientes.

"Este proyecto refuerza la apuesta del centro por la innovación, la excelencia asistencial y la medicina de precisión", ha remarcado.

La actuación contempla la construcción de un nuevo edificio integrado en el entorno del Hospital Materno Infantil y conectado con las actuales instalaciones de Oncología Radioterápica y Tomoterapia, lo que supondrá la ampliación de las capacidades terapéuticas del centro y reforzará su posición como referente en el abordaje integral del cáncer.

El nuevo centro albergará uno de los aceleradores que forman parte de la iniciativa impulsada por la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España; la entidad destina 280 millones de euros a la financiación de la compra de aceleradores de protones para el sistema nacional, programas de formación clínica para los especialistas médicos y servicios de asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología.

La protonterapia es una técnica avanzada de radioterapia que utiliza haces de protones acelerados para tratar determinados tumores.

Su principal ventaja frente a la radioterapia convencional radica en su capacidad para concentrar la radiación de forma muy precisa en el área tumoral, reduciendo la exposición de los tejidos sanos cercanos.

Esta precisión aumenta la efectividad del tratamiento, mejorando las tasas de curación, a la vez que reduce los efectos secundarios y las secuelas a largo plazo, siendo especialmente útil en pacientes pediátricos y en tumores situados cerca de órganos o estructuras especialmente sensibles.

La nueva infraestructura se desarrollará mediante la ampliación del actual edificio de Tomoterapia y la construcción de un nuevo volumen asistencial de cuatro niveles.

El elemento central del proyecto será el búnker que albergará el equipo de protonterapia, una instalación de gran complejidad técnica diseñada específicamente para este tipo de tecnología. El edificio incluirá además áreas ambulatorias, espacios clínicos, instalaciones técnicas y zonas destinadas a profesionales y mantenimiento.

La actuación contempla también la remodelación de los espacios exteriores, la reorganización de accesos y la mejora de las conexiones con los distintos edificios hospitalarios, garantizando la integración funcional del nuevo centro dentro del complejo asistencial. La superficie total prevista supera los 4.600 metros cuadrados.