Muere una niña de tres años ahogada en Cártama: es la segunda menor fallecida en una piscina en Málaga en 7 días

Las claves

Las claves Generado con IA Una niña de tres años ha fallecido ahogada en una piscina en Cártama, Málaga, tras ser llevada en estado crítico al hospital. Los sanitarios intentaron reanimarla durante más de una hora, pero no lograron salvar su vida. La Guardia Civil investiga el suceso, que apunta a un ahogamiento accidental. Es el segundo caso similar en Málaga en una semana, tras la muerte de otro menor de tres años en Periana.

Triste suceso en el municipio malagueño de Cártama. Una menor de tres años ha fallecido tras llegar al Hospital del Valle del Guadalhorce en parada cardiorrespiratoria y con evidentes signos de ahogamiento, según han informado fuentes sanitarias.

Al parecer, la familia de la menor la llevó al centro hospitalario en estado crítico y, pese a que los sanitarios hicieron todo por salvar su vida intentando reanimarla, durante más de una hora, la pequeña acabó falleciendo.

La investigación de los hechos ha quedado a cargo de la Guardia Civil, aunque todo apunta a un nuevo ahogamiento accidental.

Hace justo una semana, Periana también tuvo que llorar la muerte de otro menor de tres años en una finca de la localidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 8.30 horas del 17 de junio. Fue a esa hora cuando el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibía una llamada de socorro alertando del suceso.

Hasta la zona enviaron desde la sala operativa del 112 a la Policía Local, la Guardia Civil y los sanitarios del 061, pero nada han podido hacer estos por salvar su vida.

Las causas por las que ocurrieron los hechos también fueron investigadas por la Guardia Civil.