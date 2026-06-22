El sifón de Cártama vuelve a fallar: dejará tres días sin agua a los regantes del Guadalhorce durante su reparación

Las claves

Las claves Generado con IA El sifón de Cártama ha sufrido una segunda avería tras una reciente reparación, afectando el riego en el Valle del Guadalhorce. Durante los próximos diez días se permitirá el riego con el agua disponible, pero después la infraestructura estará sin agua entre dos y tres días para su reparación definitiva. La primera avería del sifón dejó a 750 hectáreas sin agua hasta el pasado 15 de junio, y ahora los agricultores temen nuevas interrupciones. Este año el sistema de riego puede usar 37 hectómetros cúbicos de agua, de los cuales ya se han consumido 10.

El sifón de Cártama está siendo el protagonista de esta temporada de riego en el Valle del Guadalhorce. Una segunda avería, apenas tres días después de reparar la primera, ha provocado que algunos regantes no tengan agua todavía y que en unos días todos los que se abastecen de esta infraestructura no puedan regar.

Los agricultores de la comarca continuarán regando con el agua que se está liberando por el sifón de Cártama durante los próximos diez días, según las fuentes consultadas por este periódico.

Una vez finalizado este período de tiempo, la infraestructura dejará de tener agua entre dos y tres días para acometer la reparación definitiva.

La medida llega después de que el sifón, cuya reparación se había dado por finalizada la semana pasada, volviera a fallar. Por el momento no está claro si la nueva avería se debe a la misma junta que se acababa de sellar o a otra distinta, según han asegurado fuentes de Aprema consultadas por este periódico.

Mientras tanto, se está dejando pasar un caudal de agua para que los regantes puedan completar un riego antes de que la infraestructura vuelva a cerrarse. Se trata de una solución provisional hasta que el sifón vuelva a estar operativo al 100%.

En este sentido, desde la Asociación Provincial de Regantes de Málaga hacen hincapié en el “gran trabajo que realizan los técnicos y el personal del sistema de explotación", pero “no entendemos por qué no se prevé antes que estos problemas pueden surgir para poder empezar a tiempo los riegos cada año”.

Primera incidencia en el sifón de Cártama

Cabe recordar que hasta hace unos días, el sifón de Cártama no estaba operativo por otra avería. Esto provocó que unas 750 hectáreas no pudieran regar. Finalmente, el agua volvió el pasado 15 de junio y unos días después otra avería ha salido a la luz.

37 hectómetros para el año hidrológico

El sistema de riego tiene este año la posibilidad de usar 37 hectómetros gracias al tren de borrascas que llenó los pantanos. Hasta ahora han utilizado 10, ya que en octubre cogieron tres hectómetros, en abril dos y en mayo cinco.

Este mes de junio tienen previsto usar seis hectómetros, en julio siete, en agosto ocho y en septiembre seis.