Cae una banda especializada en copiar llaves para entrar a robar en casas habitadas de Málaga y provincia

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una banda dedicada a robar en viviendas habitadas mediante la técnica del 'impresioning'. Ocho personas han sido detenidas, cinco de ellas ingresadas en prisión, y se les atribuye al menos una veintena de robos en la capital y otros puntos de la provincia. La organización actuaba en horario diurno, comprobando que las viviendas estuvieran vacías antes de acceder y operaba en células coordinadas por dos cabecillas. Durante los registros, se incautaron joyas, dinero, aparatos electrónicos, ropa utilizada en los robos y herramientas para abrir cerraduras.

La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una organización presuntamente dedicada a cometer robos en viviendas habitadas utilizando la técnica conocida como 'impresioning'. La operación, denominada 'Bucle/Nala', se ha saldado con la detención de ocho personas, cinco de las cuales han ingresado en prisión por orden judicial.

La investigación atribuye al grupo una veintena de robos cometidos principalmente en la capital malagueña, aunque las pesquisas también han permitido relacionar a sus integrantes con hechos similares en otros puntos de la provincia.

Según la Policía, la banda actuaba durante el día y seleccionaba viviendas cuyos propietarios se encontraban ausentes. Para comprobarlo, los sospechosos llamaban repetidamente a los porteros automáticos o timbres haciéndose pasar por vendedores. Si nadie respondía, aprovechaban para acceder al inmueble.

Los arrestados utilizaban el denominado 'impresioning', una técnica que permite obtener una copia de la llave sin necesidad de sustraerla previamente. Para ello introducían en la cerradura materiales moldeables con los que conseguían reproducir la configuración interna de la llave y posteriormente fabricar una copia.

La organización estaba estructurada en varias células operativas formadas por tres o cuatro integrantes y coordinadas por dos supuestos cabecillas. Entre sus miembros figuraban especialistas en la apertura de cerraduras, encargados de acceder a las viviendas sin dejar apenas señales de forzamiento.

Durante la investigación, desarrollada por el Grupo de Robos II de la Comisaría Provincial de Málaga con la colaboración de agentes de Vélez-Málaga, los investigadores detectaron una gran movilidad por parte de los sospechosos. Para sus desplazamientos utilizaban vehículos de alquiler y coches particulares que intercambiaban con frecuencia para dificultar su localización.

Las pesquisas también contaron con la colaboración de la Guardia Civil en zonas como Ronda y Nerja, donde se investigaban hechos de características similares.

En los siete registros practicados por los agentes, con apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se intervinieron joyas, dinero en efectivo, aparatos electrónicos, ropa utilizada presuntamente durante los robos y herramientas destinadas a la apertura de cerraduras.

El botín de la organización estaba compuesto principalmente por joyas, dinero y dispositivos electrónicos, aunque los investigadores señalan que los miembros del grupo sustraían cualquier objeto de valor que encontraban en las viviendas.

La operación permanece abierta y ha permitido desmantelar una de las principales redes especializadas en este tipo de robos que actuaban en la provincia.