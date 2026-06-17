Muere un menor de 3 años tras caer a una piscina en un cortijo de Periana (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Un niño de 3 años ha fallecido tras caer a una piscina en un cortijo de Periana, Málaga, mientras se encontraba de turismo rural con su familia. El suceso ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana y, pese a la rápida intervención de emergencias, no se pudo salvar la vida del menor. La Guardia Civil está investigando las causas del accidente para esclarecer lo ocurrido. El Ayuntamiento de Periana ha expresado su pesar y apoyo a la familia, calificando la jornada de profundamente triste para el pueblo.

Un menor de 3 años ha fallecido este miércoles, 17 de junio, tras caer a la piscina de un cortijo en Periana donde, al parecer, se encontraba con su familia, de origen extranjero. Estaban de turismo rural en este pequeño pueblo de Málaga de poco más de 3.000 habitantes.

Los hechos han ocurrido sobre las 8.30 horas. Ha sido a esa hora cuando el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido una llamada de socorro alertando del suceso. Hasta la zona han enviado desde la sala operativa del 112 a la Policía Local, la Guardia Civil y los sanitarios del 061, pero nada han podido hacer estos por salvar su vida.

Las causas por las que han ocurrido los hechos están siendo investigadas por la Guardia Civil.

Desde el Ayuntamiento de Periana han manifestado que hoy es "un día profundamente triste" para el pueblo y han trasladado su más sentido pésame a la familia y seres querido del niño fallecido. "No hay palabras capaces de aliviar un dolor tan inmenso, pero sí queremos hacerles llegar todo nuestro cariño, apoyo y cercanía en estos momentos tan difíciles", han escrito.