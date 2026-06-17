Málaga, clave en el golpe a una red de camisetas falsas del Mundial: 66.000 prendas intervenidas y 95 detenidos

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos falsificados de selecciones nacionales de fútbol, con un peso superior a 16 toneladas. La operación, relacionada con el Mundial 2026, se ha desarrollado en Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Dénia, y ha finalizado con 95 detenidos por delitos contra la propiedad industrial. Las prendas imitaban diseños y escudos oficiales y estaban destinadas a la venta ilegal en mercadillos, venta ambulante y plataformas online. El valor de la mercancía incautada supera los dos millones de euros, y el perjuicio para los titulares de derechos industriales se estima en más de siete millones.

La Policía Nacional ha intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol falsificados, con un peso que supera las 16 toneladas, en una operación internacional contra la piratería deportiva que ha tenido a Málaga entre sus cinco puntos clave. La actuación, desarrollada ante la llegada masiva de productos falsificados coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol 2026, se ha saldado hasta el momento con 95 detenciones por presuntos delitos contra la propiedad industrial.

Los registros y las incautaciones se han concentrado en Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Dénia, donde los agentes localizaron centros de almacenamiento, distribución y venta de la mercancía falsificada. Según la Policía Nacional, el alcance logístico de la red se extendía por todo el territorio nacional.

La investigación arrancó el pasado mes de abril ante la inminente celebración del Mundial, que se disputa en estos momentos en Estados Unidos, México y Canadá. Las pesquisas permitieron detectar un importante flujo de camisetas falsificadas con destino final a España. La actividad ilegal se concentraba en equipaciones de selecciones nacionales y de clubes con jugadores internacionales presentes en el torneo, y una gran parte de las prendas serían reproducciones de la equipación oficial de la Selección Española.

Las prendas intervenidas imitaban diseños, escudos y elementos distintivos de distintas selecciones y presentaban, según los investigadores, una calidad muy inferior a la de los productos originales. Estaban destinadas a su comercialización ilícita a través de mercadillos, venta ambulante ilegal, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

Mercancía valorada en más de siete millones

El valor estimado de venta de estos productos en el mercado ilícito superaría los dos millones de euros, mientras que el perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial se cifra en más de siete millones, según las estimaciones de la Policía Nacional.

Los agentes han practicado registros e incautaciones en más de quince ubicaciones repartidas por todo el país, entre ellas naves industriales, domicilios, mercadillos y puntos de almacenamiento vinculados a empresas de paquetería. Las actuaciones se han saldado hasta ahora con la detención de 95 presuntos responsables de delitos contra la propiedad industrial. La investigación continúa abierta a la espera de nuevos arrestos.

La Policía Nacional ha enmarcado estas primeras actuaciones en su compromiso contra la falsificación de este tipo de mercancía y prevé mantener la actividad policial hasta la finalización del Mundial, el próximo 19 de julio, con el objetivo de detectar e interceptar canales de distribución de productos falsificados vinculados al acontecimiento deportivo.

Una macrooperación internacional

La actuación está liderada por la Policía Nacional dentro del marco EMPACT, la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales, una iniciativa destinada a combatir la proliferación de falsificaciones de ropa deportiva asociadas a grandes eventos internacionales. La acción cuenta con el coliderazgo, apoyo y coordinación de Europol e Interpol, además de la colaboración de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y autoridades policiales de numerosos países europeos y del resto del mundo.