La Universidad de Málaga logra el premio a la Mejor Patente de España por un innovador biosensor fotónico

La ceremonia organizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas la ha presidido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. UMA

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Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga ha recibido el Premio a la Mejor Patente de España por un innovador biosensor fotónico. El dispositivo premiado permite detectar sustancias específicas con alta precisión gracias a una arquitectura interferométrica avanzada. La patente destaca por su capacidad para discriminar señales en diferentes capas, mejorando la fiabilidad en aplicaciones clínicas, medioambientales y alimentarias. La UMA también situó otra invención entre las finalistas, reafirmando su liderazgo en investigación y desarrollo tecnológico.

La Universidad de Málaga (UMA) ha sido distinguida con el Premio a la Mejor Patente de España en la quinta edición de los galardones organizados por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El reconocimiento fue entregado este lunes en Madrid durante una ceremonia presidida por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

La institución malagueña recibió el premio por la patente titulada “Biosensor fotónico integrado con capacidad de discriminación de capas y sistema de lectura coherente, dispositivo, conjunto y métodos asociados al mismo” (P202230993), una innovación que supone un importante avance en el ámbito de la fotónica integrada y los sistemas de detección de alta precisión.

La patente ha sido desarrollada por la investigadora Ana Sánchez Ramírez, del Laboratorio de Investigación en Fotónica y RF de la UMA, junto a los investigadores Iñigo Molina Fernández, Rafael Godoy Rubio, Juan Gonzalo Wangüemert Pérez, Robert Halir y Alejandro Ortega Moñux. La titularidad de la invención corresponde íntegramente a la Universidad de Málaga.

El reconocimiento adquiere una relevancia especial al haber sido seleccionado entre más de 120 solicitudes de patente y modelos de utilidad nacionales concedidos por la OEPM durante 2024. En la categoría de Mejor Patente competían nueve candidaturas finalistas procedentes de distintos centros de investigación, universidades y empresas españolas.

Además, la UMA logró situar una segunda invención entre las finalistas. Se trata de la patente “Dispositivo, sistema y procedimiento de activación para la desinfección intraoperatoria de prótesis óseas mediante efecto bioeléctrico” (P202230480), liderada por el investigador Iskandar Tamimi Mariño y con titularidad compartida entre la Universidad de Málaga, el Servicio Andaluz de Salud y la universidad canadiense McGill.

La patente premiada se centra en el desarrollo de biosensores fotónicos integrados, dispositivos que permiten detectar sustancias específicas de manera rápida y fiable. Este tipo de tecnología cuenta con aplicaciones cada vez más relevantes en ámbitos como el diagnóstico clínico, la monitorización medioambiental o el control de calidad en la industria alimentaria.

Uno de los principales desafíos de estos sistemas es distinguir la señal generada por el analito que se desea detectar de otras alteraciones externas que pueden provocar errores o falsos positivos. Para superar esta limitación, los investigadores de la UMA han diseñado una nueva arquitectura interferométrica basada en la configuración Mach-Zehnder y en técnicas de detección coherente.

La innovación utiliza estados ortogonales de la luz con diferentes profundidades de penetración, lo que permite discriminar de forma independiente distintas capas y obtener mediciones simultáneas con una mayor precisión. Este avance podría contribuir al desarrollo de dispositivos de diagnóstico más fiables y accesibles para su uso fuera de laboratorios especializados, según han indicado desde la UMA en un comunicado.

No es la primera vez que el grupo de investigación Photonics and RF de la Universidad de Málaga destaca en estos premios nacionales. En la edición de 2022, una patente relacionada con guías de onda y divisores de polarización desarrollada junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) fue reconocida como la Mejor Patente de un Inventor Joven, distinción que recibió el investigador José Manuel Luque.