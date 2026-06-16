Comprar casa junto al mar en la Costa del Sol: dónde es más barato y dónde es casi inaccesible

Las claves

Las claves Generado con IA Marbella y Benahavís lideran los precios en la Costa del Sol, superando los 5.000 euros por metro cuadrado. Los mercados intermedios como Fuengirola, Estepona y Benalmádena mantienen valores elevados, pero son más accesibles para compradores nacionales. Las zonas más económicas, como Manilva y Torre del Mar, rondan los 3.000-3.400 euros por metro cuadrado, aunque han experimentado fuertes subidas. La diferencia de precio entre el municipio más caro y el más asequible supera los 3.500 euros por metro cuadrado.

Si aprovechando la inminente llegada del verano empieza a sopesar la posibilidad de comprar una casa junto al mar debe saber que lejos de los tiempos en los que el mercado ofrecía oportunidades interesantes, la fuerte presión actual hace que la adquisición de un inmueble en primera línea de playa sea casi un imposible.

Según los últimos datos de Idealista correspondientes a mayo, la provincia consolida su liderazgo en precios de vivienda de segunda mano en Andalucía, con municipios que rozan o superan ampliamente los 5.000 euros por metro cuadrado, mientras otros aún se mantienen por debajo de los 2.000.

En la parte alta del ranking se sitúan Marbella, con 5.581 €/m², y Benahavís, que alcanza los 5.389 €/m². Ambos municipios consolidan el segmento más premium del litoral malagueño, impulsado por la demanda internacional, la segunda residencia de alto poder adquisitivo y la escasez de suelo disponible.

A estos niveles, una vivienda media supera con facilidad el medio millón de euros, lo que sitúa estas zonas fuera del alcance del comprador medio.

En un escalón intermedio aparecen los grandes mercados residenciales de la Costa del Sol occidental. Fuengirola (4.509 €/m²), Estepona (4.307 €/m²), Torremolinos (4.032 €/m²) o Benalmádena (4.122 €/m²) mantienen precios elevados, pero todavía con algo más de recorrido para la demanda nacional.

En el tramo más accesible del litoral se encuentran localidades como Manilva (3.091 €/m²), Torre del Mar (3.371 €/m²) o Rincón de la Victoria (3.422 €/m²).

También destacan casos como Algarrobo-Costa (3.655 €/m²) o Benajarafe (3.130 €/m²), que confirman que incluso las zonas tradicionalmente más económicas del litoral han dejado atrás los niveles previos a la pandemia.

Una demostración aplastante de la nueva realidad del mercado es que el precio de la vivienda usada en Algarrobo-Costa hace cinco años se situaba en unos 2.055 euros, 1.600 euros menos que en la actualidad.

Algo parecido sucede en Almayate Bajo, también en la parte oriental de la costa. De los 1.612 euros el metro cuadrado en junio de 2021 se pasa a 3.142 el pasado mayo.

El mapa inmobiliario de la Costa del Sol dibuja hoy dos realidades muy distintas: un mercado premium internacional en la parte occidental más turística y otro más residencial, pero igualmente tensionado, en el entorno de Vélez-Málaga y el litoral oriental.

La diferencia entre el municipio más caro y el más asequible supera los 3.500 euros por metro cuadrado, lo que refleja la profundidad del encarecimiento acumulado en los últimos años.