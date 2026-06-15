Subsanada la avería que había obligado a suspender el Cercanías C-2 entre Málaga y Álora

Una pasajera pasa junto a un tren de Cercanías de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Renfe ha subsanado la avería que obligó a suspender temporalmente el servicio en la línea C-2 del Cercanías de Málaga. La incidencia, localizada en la señalización de Aljaima, afectó a la conexión entre Málaga capital y Álora, utilizada por muchos residentes de la zona. La línea C-2 ya venía registrando alteraciones debido a obras de modernización impulsadas por Adif, con transporte alternativo en ciertos horarios. Las mejoras en la infraestructura ferroviaria buscan reforzar la capacidad y fiabilidad del corredor del Guadalhorce.

Renfe ha informado de que la avería que había obligado a suspender temporalmente el servicio de la línea C-2 del Cercanías de Málaga ha quedado subsanada.

Según el aviso difundido por la compañía a las 13.12 horas, el servicio quedó interrumpido de forma temporal en esta línea, que conecta Málaga capital con el Valle del Guadalhorce hasta Álora.

"Queda suspendido temporalmente el servicio de la línea por avería de infraestructura", ha comunicado Renfe a través de sus canales de información a los viajeros, sin precisar inicialmente el alcance de la incidencia ni el tiempo previsto para su resolución.

Por su parte, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han precisado que el problema se localiza en la señalización en Aljaima. "Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", añaden.

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea C2 del núcleo de cercanías de Málaga por una incidencia que afecta a la señalización en Aljaima.

👷♀️Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) June 15, 2026

La interrupción ha afectado a una de las dos líneas de Cercanías de la provincia, especialmente utilizada por residentes de municipios como Cártama, Pizarra o Álora para desplazarse a la capital malagueña por motivos laborales, educativos o personales.

La incidencia se ha producido en un momento en el que la línea C-2 viene registrando alteraciones en el servicio debido a actuaciones de mejora impulsadas por Adif en la infraestructura ferroviaria.

Hay que recordar que a mediados del pasado mes de mayo, Renfe informó de la suspensión de los trayectos entre Cártama y Álora, entre los pasados 22 de mayo y 8 de junio. El objetivo era permitir la ejecución de trabajos de modernización en la línea. Durante ese periodo, Renfe habilitó un plan alternativo de transporte mediante autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros afectados.

Pero las actuaciones todavía continúan generando ajustes puntuales en el servicio. De hecho, Renfe mantiene hasta el próximo 30 de junio un transporte alternativo por carretera para el primer tren del día con salida desde Málaga Centro-Alameda a las 5.45 horas y destino Álora.

En este caso, los viajeros deben realizar el recorrido en autobús, con salida desde la calle Cuarteles, junto a la estación de Málaga Centro-Alameda.

Las obras ejecutadas por Adif forman parte de un programa de mejora de la infraestructura ferroviaria en el corredor del Guadalhorce, una actuación con la que se pretende reforzar la capacidad, fiabilidad y operatividad de la línea.