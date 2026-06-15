Nuevo atasco en la zona este de Málaga: más de seis kilómetros por una obra nocturna que se alargó hasta la hora punta

Una imagen de la cámara de la DGT.

Las claves

Las claves Generado con IA Una obra nocturna en el túnel de Cerrado de Calderón se prolongó hasta la hora punta, generando atascos de más de seis kilómetros en la ronda este de Málaga. Los trabajos bloquearon dos carriles del túnel, dejando solo uno abierto y causando un embotellamiento que afectó especialmente a Chilches, Torre de Benagalbón y Rincón de la Victoria. Las retenciones alcanzaron entre diez y trece kilómetros alrededor de las 7:30 horas, aunque a las 9:00 horas se redujeron a unos seis kilómetros. Conductores expresaron en redes sociales su frustración por la frecuente congestión en la zona, criticando la gestión del tráfico en la A-7.

La mañana de este lunes no está siendo de fácil circulación en la ronda este de la provincia de Málaga. Unas obras que estaban programadas en el túnel de Cerrado de Calderón en horario nocturno se han alargado hasta la hora punta, según han informado desde Tráfico, lo que ha provocado atascos de más de seis kilómetros.

Al parecer, según han informado desde el Centro de Gestión del Tráfico, los trabajos bloqueaban dos carriles del mencionado túnel, lo que ha provocado un efecto de embotellamiento a la altura del túnel, pues los conductores solo podían circular por un carril.

Las importantes retenciones han afectado principalmente a las zonas de Chilches, Torre de Benagalbón y Rincón de la Victoria, en sentido Málaga. Aunque a las nueve las colas eran de unos seis kilómetros, hacia las 7.30 horas estas han llegado a alcanzar entre diez y trece kilómetros.

Desde Tráfico han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que poco a poco se va restableciendo la circulación y que lo que va quedando son "residuos" del gran atasco de primera hora.

Una imagen de una retención.

Algunos conductores han acudido a las redes sociales para manifestar su rechazo a la gestión de la A-7, alegando que "faltan dedos para contar la cantidad de atascos que nos comemos cada mes en la ronda este".