Málaga registra las temperaturas más altas del día en Andalucía: es una de las zonas más cálidas de España

Imagen de archivo de una jornada de calor Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha registrado cuatro de las cinco temperaturas más altas de Andalucía este lunes, según la AEMET. El Aeropuerto de Málaga alcanzó la máxima regional con 36,4 grados a las 17:30 horas. Torremolinos y el Centro Meteorológico de Málaga también superaron los 36 grados, situándose entre las más altas del país. En otros municipios malagueños, como Álora, Cortes de la Frontera y Ronda, las temperaturas oscilaron entre los 29 y 34 grados.

El calor ha llegado para quedarse. Las temperaturas están subiendo avisando de que el verano está a la vuelta de la esquina y en la provincia de Málaga se sabe, sobre todo, este lunes, ya que cuatro de las cinco temperaturas más altas registradas en Andalucía han sido en estaciones malagueñas.

Además, dos de esas temperaturas han entrado en el top 10 de las máximas de la jornada de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De esta manera, la máxima de la jornada en Andalucía ha sido de 36,4 grados que se han registrado en el Aeropuerto de Málaga a las 17.30 horas, según los datos de la Aemet.

La segunda posición se la lleva Torremolinos con 36,3 grados a las 17.40 horas. La tercera se ha registrado en Albox (Almería) con 36 grados a las 14.40 horas.

Misma temperatura (36 grados) son a los que se han llegado a las 17.30 horas en el Centro Meteorológico de Málaga.

Cierra este ranking Coín con 35,8 grados a las 18.20 horas.

Ranking nacional

En cuanto al top 10 nacional, las máximas que han entrado han sido las del Aeropuerto de Málaga y Torremolinos, 36,4 y 36,3 grados, respectivamente.

Por encima se encuentran varios municipios de Murcia con 38 grados, Zaragoza con 37,3 y Navarra y Teruel con 36,8 grados.

Otras temperaturas en Málaga

En el resto de municipios las temperaturas han sido altas, pero no han superado los 35 grados. Es lo que ha ocurrido en Álora, donde han llegado a los 34,3 grados; en Cortes de la Frontera han llegado a los 31,1 grados; en Fuente de Piedra 31,3 grados; y Ronda 29,2 grados.