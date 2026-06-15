Desarticulada una banda que asaltaba bares de pequeños municipios de Málaga para robar cajas registradoras

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que robaba en bares de pequeños municipios de Málaga y otras provincias andaluzas. La banda, compuesta por cuatro personas de Puente Genil, se especializaba en sustraer cajas registradoras y el dinero de máquinas recreativas. Se les atribuyen siete robos en localidades como El Burgo, Arriate, Ardales, Benamargosa y Noguerones-Alcaudete. Los detenidos, con antecedentes similares, han pasado a disposición judicial por delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que operaba de forma itinerante por distintas provincias andaluzas para cometer robos con fuerza en establecimientos. La banda estaba integrada por cuatro individuos residentes en la localidad cordobesa de Puente Genil, desde donde se desplazaban para perpetrar los asaltos. Sus principales objetivos eran las cajas registradoras y la recaudación de las máquinas recreativas situadas en el interior de los locales.

La investigación arrancó a raíz de dos robos cometidos en un breve periodo de tiempo en sendos bares de las localidades malagueñas de El Burgo y Arriate.

Las gestiones operativas de los investigadores permitieron comprobar que ambos asaltos los habría cometido un mismo grupo criminal, que empleaba idéntico modus operandi, siempre a altas horas de la madrugada y en municipios de escasa población.

Los agentes determinaron que estos individuos serían también los supuestos autores de otros cinco robos perpetrados en las localidades malagueñas de Ardales y Benamargosa, así como en la de Noguerones-Alcaudete, en Jaén.

La itinerancia interprovincial del grupo en sus desplazamientos nocturnos dificultó la labor de los guardias civiles, que lograron identificar a los cuatro sospechosos gracias a las numerosas pruebas obtenidas en los robos.

Tras varios meses de trabajo, el pasado mes de mayo se desarrolló la fase de explotación de la operación denominada Burtys, con la detención de todos los integrantes del grupo en su localidad de residencia. Los arrestados, con numerosos antecedentes por hechos similares, pasaron a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ronda como supuestos autores de los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha corrido a cargo de agentes de la Compañía de la Guardia Civil de Ronda. El instituto armado atribuye al grupo la presunta comisión de siete robos con fuerza y mantiene abierta la línea de investigación sobre su posible autoría en otros hechos.