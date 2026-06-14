Ángel García, de dirigir el operativo para salvar a Julen a levantar el puente colgante más largo de España en Málaga

El nuevo puente busca mejorar la experiencia de las más de 300.000 personas que visitan anualmente el Caminito del Rey y atraer turismo activo.

El puente está situado a 50 metros de altura, pesa 17 toneladas y su construcción enfrentó retos por el terreno y las condiciones meteorológicas.

La obra fue dirigida por Ángel García Vidal, conocido por liderar el rescate de Julen en 2019.

Se inaugura el puente colgante más largo de España, con 110 metros, en El Caminito del Rey, Málaga.

El nuevo puente colgante que se acaba de inaugurar en El Caminito del Rey en Málaga no solo es espectacular sino que, además, es el más largo de España con 110 metros de longitud.

Está situado a 50 metros de altura y ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros. Su construcción, como puede usted imaginar, no ha sido nada sencilla, pero se ha conseguido realizar y poner en servicio en solo seis meses.

EL ESPAÑOL de Málaga ha conversado con Ángel García Vidal, el ingeniero que ha dirigido la obra y que además es muy conocido en el resto del país ya que fue también el director de los trabajos para rescatar al pequeño Julen, fallecido en 2019.

"Ha sido duro", indica, pero con la tranquilidad y la seguridad con la que hablan los expertos en obras que tienen muchas tablas y proyectos a sus espaldas.

Uno de los helicópteros trasladado el material en el puente colgante del Caminito del Rey en Málaga. Cedida

Le llamaron en septiembre del año pasado desde la UTE que gestiona el Caminito del Rey. El objetivo era que liderase la obra de un nuevo puente colgante cuyo proyecto ya había sido redactado por los ingenieros Alejandro Castillo, Oscar Ramón Ramos y Fernando Espejo.

Curiosamente, Fernando Espejo es hijo de Pepe Espejo, el autor del proyecto de la pasarela anterior que se hizo en ese espacio.

Fue algo casi profético porque García Vidal explica que, justo unas semanas antes de que le llamaran, había estado de viaje con su familia en la Selva Negra (Alemania) y se quedó impresionado por una magnífica pasarela de 400 metros ubicada allí.

"Y unos días después me llamaron para hacer el puente del Caminito", señala divertido. Para hacer las obras contrataron a empresas especializadas en trabajos en altura, estructuras metálicas y estabilización de taludes. Una se llama A gran altura y la otra Solutioma. Otra curiosidad. Precisamente Solutioma participó en el proyecto del puente de la Selva Negra.

Empezaron la obra en invierno. El frío, la lluvia y el viento no son buenos compañeros de viaje, sobre todo cuando trabajas literalmente colgado en el aire a 50 metros de altura.

Las mayores dificultades

García Vidal relata que hubo momentos complicados. El primero es la propia ubicación. El Caminito del Rey es un paso realizado en las paredes del desfiladero de Los Gaitanes. Tiene 100 metros de altura y fue terminado en 1905, ya que era un acceso para los trabajadores de la Sociedad Hidroeléctrica de El Chorro.

"Para hacer el puente teníamos que trasladar materiales muy pesados, pero no podíamos hacerlo por los caminos de apenas tres metros de anchura y con mucha pendiente que hay, por lo que necesitamos helicópteros para subir el mástil, las partes del tablero y los cables principales", detalla.

Otra dificultad fue el anclaje de la zapata. Hallaron un terreno inestable y eso les obligó a duplicar el número de micropilotes previsto desde los 12 hasta los 24.

Otra curiosidad es que cuando estaban haciendo anclajes de ocho metros de profundidad en las paredes de roca caliza, había tantas cavidades que el cemento se filtraba y llegó a aparecer hasta a 50 metros de distancia de por donde se había introducido. "Eso nos obligó a utilizar tres veces más cemento del que teníamos presupuestado", recuerda García Vidal.

Y luego está el trabajo en sí. Los profesionales lo ven como algo natural, pero para las personas ajenas a este mundo es impresionante. "Hemos tenido picos de 25 personas trabajando a la vez, incluyendo a especialistas en construcción en altura capaces de trabajar suspendidos durante 8 horas", comenta.

Un puente muy seguro

La construcción de este puente tenía dos objetivos. El primero, acortar y hacer más cómodo el camino para las más de 300.000 personas que visitan el Caminito del Rey al año.

El segundo, ser un nuevo punto de atracción turística, sobre todo para los amantes del turismo activo y la naturaleza.

La prioridad, lógicamente, es que el puente sea seguro. El peso de la estructura es de 17 toneladas. El suelo es metálico tipo Tramex, lo que permite que sea antideslizante y permeable visualmente, y las barandillas son de cable de acero y malla. La anchura es de apenas 1,2 metros.

García Vidal destaca cómo se superaron todas las pruebas de carga, siendo la más llamativa una en la que colocaron numerosos bidones con un peso total de 21.000 kilos. Dicho de otra forma, pueden estar a la vez más de 200 personas circulando por él.

El ingeniero subraya además que la estructura está calculada para resistir cargas de viento y nieve tres veces superiores a las habituales. No obstante, es una zona cerrada y vigilada, por lo que en caso de condiciones meteorológicas extremas se cierra a los excursionistas.

García Vidal está especialmente orgulloso de haber podido incluir su nombre en este proyecto al estar en una de las zonas más emblemáticas de la provincia de Málaga.

Y con historia ya que en este enclave se hicieron túneles para el transporte ferroviario, los saltos hidroeléctricos y el propio Caminito que se empezó a llamar del Rey en 1921 porque por allí pasó Alfonso XIII cuando acudió a la inauguración de los embalses Guadalhorce y Guadalteba. Un nuevo hito para las infraestructuras en Málaga.