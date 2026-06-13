Noche de tensión en Manilva: un incendio devora un apartamento y obliga a desalojar varias viviendas

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio durante la madrugada del sábado calcinó por completo un apartamento en la urbanización Las Higueras, en Manilva. Las viviendas colindantes fueron evacuadas de forma preventiva, pero no se registraron daños personales. El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga intervino entre las 03:40 y las 06:10 horas para sofocar el fuego y evitar su propagación. Tras extinguir las llamas, los bomberos realizaron tareas de ventilación y actuaciones preventivas para garantizar la seguridad en la zona.

Un incendio declarado durante la madrugada de este sábado en una vivienda de la urbanización Las Higueras, en el término municipal de Manilva, ha provocado importantes daños materiales al quedar completamente calcinado un apartamento.

Además, el fuego ha obligado a evacuar de forma preventiva las viviendas colindantes, aunque no se registraron daños personales.

La intervención ha sido desarrollada por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga con base en Estepona, que se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso de la emergencia.

Trabajos de extinción del fuego en Manilva. Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

Según ha informado el propio CPB, la actuación se desarrolló entre las 03.40 y las 06.10 horas en un inmueble situado en la calle Jorge Guillén, dentro de la urbanización Las Higueras.

A la llegada de los bomberos, el incendio afectaba a un apartamento que finalmente resultó completamente destruido por las llamas. Ante el riesgo de propagación y como medida de precaución, se procedió al desalojo temporal de las viviendas colindantes mientras se llevaban a cabo las labores de extinción.

Los efectivos trabajaron durante más de dos horas para controlar y sofocar el fuego, evitando que se extendiera a otros inmuebles cercanos. Una vez extinguidas las llamas, los bomberos realizaron tareas de ventilación y diversas actuaciones preventivas para garantizar la seguridad de los residentes y eliminar posibles focos de reignición.