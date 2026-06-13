Enfermería, Medicina y Psicología lideran la demanda universitaria en Málaga para el curso 2026/2027

Imagen de archivo de la prueba de Selectividad. UMA

Las claves

Las claves Generado con IA Enfermería, Medicina y Psicología son las carreras más demandadas en la Universidad de Málaga para el curso 2026/2027. En Andalucía, Enfermería lidera las solicitudes universitarias con 11.656 peticiones, seguida de Medicina y Psicología. Las titulaciones sanitarias mantienen las notas de corte más altas y concentran la mayor demanda en la mayoría de universidades andaluzas. La preinscripción para grados en Andalucía está abierta hasta el 22 de junio, y los estudiantes ya pueden consultar información sobre salidas laborales antes de matricularse.

La carrera por conseguir una plaza universitaria para el próximo curso ya está en marcha.

En apenas 24 horas desde la apertura del plazo de preinscripción en las universidades públicas andaluzas, un total de 16.676 estudiantes (10.625 de mujeres y 6.051 de hombres) han formalizado su solicitud para cursar un grado en el curso 2026/2027.

Y, una vez más, las titulaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud se consolidan como las más deseadas por los futuros universitarios.

En el caso de la Universidad de Málaga (UMA), Enfermería vuelve a situarse como la carrera con mayor demanda, con 1.389 solicitudes, seguida de Medicina (1.057); Psicología (710); Educación Primaria (587), y Fisioterapia (499).

Estos datos reflejan una tendencia consolidada en los últimos años: la elevada demanda de las titulaciones vinculadas a la salud, que tradicionalmente presentan algunas de las notas de corte más altas del sistema universitario andaluz.

Enfermería, la carrera más solicitada de Andalucía

La tendencia observada en Málaga se reproduce prácticamente en toda Andalucía. Tomando como referencia las 95.201 peticiones registradas hasta ahora, Enfermería encabeza el listado de grados más demandados con 11.656 solicitudes.

En segundo lugar aparece Medicina, con 8.044 peticiones, seguida de Psicología, con 4.595.

A continuación figuran Educación Primaria (4.087), Derecho (3.849), Fisioterapia (3.839), Educación Infantil (2.807), Administración y Dirección de Empresas (2.475), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (1.894) e Ingeniería Informática (1.781).

La demanda también presenta diferencias según el sexo de los solicitantes. Entre los hombres destacan Medicina, Enfermería, Ingeniería Informática, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, mientras que las mujeres se inclinan principalmente por Enfermería, Medicina, Psicología, Educación Primaria y Derecho.

La fotografía del conjunto del sistema universitario andaluz muestra una pauta común. Medicina y Enfermería ocupan los primeros puestos de demanda en prácticamente todas las universidades públicas de la comunidad.

La única excepción es la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde estas titulaciones no se ofertan y donde las preferencias se concentran en Derecho y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

En instituciones como Granada, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén o Almería, las carreras sanitarias también monopolizan los primeros puestos de las solicitudes registradas.

Plazo abierto hasta el 22 de junio

El periodo de preinscripción se abrió el pasado 11 de junio, coincidiendo con la publicación de las notas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía.

Los estudiantes disponen de plazo hasta el próximo 22 de junio para presentar sus solicitudes a través del Distrito Único Andaluz.

La primera adjudicación de plazas se publicará el 3 de julio. A partir de esa fecha se abrirá el periodo de matrícula, reserva o confirmación de plaza, que permanecerá activo hasta el 9 de julio.

Posteriormente se realizará una segunda adjudicación el 16 de julio, con plazo de gestión hasta el día 20.

La Junta recuerda que todos los aspirantes deberán consultar cada adjudicación e interactuar con el sistema según su situación particular, ya que no hacerlo supondrá la exclusión del procedimiento.

Como novedad, la Consejería de Universidad ha puesto a disposición de los futuros universitarios información sobre inserción laboral y salidas profesionales elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

El objetivo es facilitar que los estudiantes puedan complementar su decisión con datos sobre empleabilidad y perspectivas laborales de las distintas titulaciones antes de formalizar su matrícula definitiva para el próximo curso académico.