118 cabañas, piscina y 8,8 millones: así es el ecohotel que proyectan en Benahavís

El proyecto se tramita en una finca rústica de Hornacinos y prevé placas solares, depuradora propia y restaurante. Más información:

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Las claves Generado con IA Benahavís proyecta un ecohotel de 118 cabañas en suelo rústico de Hornacinos, con una inversión superior a 8,8 millones de euros. El complejo incluirá piscina, edificios para recepción, restauración y servicios, y contará con distintas tipologías de cabañas, algunas adaptadas. El proyecto apuesta por soluciones ecológicas: eficiencia energética, placas fotovoltaicas, depuración propia de aguas y reutilización de pluviales. La actuación se desarrolla en un entorno de alto valor paisajístico y comunidades vegetales de interés, siguiendo trámites urbanísticos y ambientales.

Benahavís impulsa un ecohotel de 118 cabañas en suelo rústico de Hornacinos, con 6.776 metros cuadrados construidos y una inversión que supera los 8,8 millones de euros, según la documentación técnica del proyecto.

La propuesta, promovida por Hornacinos S.A., está en tramitación para autorización ambiental unificada y se apoya en medidas de ahorro energético, depuración propia y gestión de aguas pluviales, pero se desarrolla en un entorno con hábitats de interés y en un contexto urbanístico todavía sensible.

Como parte del procedimiento, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 15 de mayo de 2026 confirmó que el expediente sigue su curso administrativo, abriendo a un periodo de información pública que está cerca de finalizar. Se trata de trámite previo a la resolución final de la autorización ambiental unificada.

La actuación se localiza en la finca rústica Hornacinos, en las parcelas 61, 78 y 79 del polígono 5 de Benahavís, con una superficie delimitada de 102.889 metros cuadrados.

La memoria lo presenta como un hotel de perfil ecológico vinculado al paisaje y al aprovechamiento turístico del suelo no urbanizable. El programa arquitectónico contempla 118 unidades de alojamiento tipo cabaña, además de dos edificios principales: uno de recepción y otro de piscina, restauración y servicios.

La superficie construida total asciende a 6.776,02 metros cuadrados, de los que 5.635,22 corresponden a las cabañas, 637,05 al edificio de recepción y 503,75 al edificio de piscina. El proyecto también recoge una ocupación de 9.824,42 metros cuadrados en sus distintos cómputos técnicos.

Qué incluye el complejo

El Edificio A, destinado a recepción y servicios generales, reúne recepción, oficina, archivo, cuarto de maletas, salón social, zona de barra, zona de lectura, cocina, despensa, cuarto de basura, baños de clientes, lavandería, almacén de lencería, espacios de personal y terrazas exteriores.

El Edificio B concentra la actividad de restauración y ocio acuático, con cafetería, restaurante, cocina, despensa, bodega, aseos, patio de compostaje, lavandería, terrazas, piscina y reservados exteriores.

Las cabañas se distribuyen en varias tipologías: suite junior con aseo, suite junior con baño, estándar con aseo, estándar con baño y adaptada. El documento señala que el 50% de las unidades tendrá aseo y el 50% baño, y que, por situarse entre 70 y 150 unidades de alojamiento, el proyecto incorpora dos cabañas adaptadas. Las superficies construidas unitarias oscilan entre 43,99 y 54,09 metros cuadrados, según la tipología.

Implantación del complejo.

Encaje urbanístico

Una de las claves del expediente es su encaje en suelo no urbanizable. La memoria compara el proyecto con las condiciones del uso hotelero en este tipo de suelo y sostiene que cumple la parcela mínima de 30.000 metros cuadrados, la edificabilidad máxima de 0,07, la altura tope de 7 metros y las separaciones a linderos previstas. El documento precisa además que el proyecto se apoya en una separación de 10 metros a linderos con acuerdo de propietarios colindantes.

El contexto urbanístico de Benahavís es especialmente relevante. La memoria recuerda que el PGOU aprobado parcialmente en 2018 fue anulado por el TSJA en 2021, por lo que vuelve a regir el planeamiento de 1993 con su texto refundido de 1997. Bajo ese marco, los terrenos objeto del proyecto aparecen clasificados como Suelo No Urbanizable Simple.

Aun así, el Ayuntamiento aprobó el Proyecto de Actuación el 31 de marzo de 2022, lo que permitió continuar la tramitación sectorial.

El expediente presenta la actuación como una instalación de perfil ecológico y de bajo impacto. Para ello, incorpora soluciones de eficiencia energética, reducción de consumo hídrico, control de contaminación lumínica y medidas de integración paisajística. El documento sostiene que se ha elegido una alternativa de implantación más orgánica, con menor impacto visual y menor presencia de vehículos dentro de la parcela.

En el plano energético, el proyecto prevé instalaciones fotovoltaicas en los edificios comunes: 70 placas de 550 Wp en el edificio de recepción, que suman 38,5 kWp, y 52 placas en el edificio de piscina, con 28,6 kWp.

Agua, saneamiento y vertidos

El proyecto plantea una red separativa de aguas fecales y pluviales. Para las aguas residuales, prevé una depuradora de oxidación total ROX 400, enterrada en la zona sur de la parcela y dimensionada para 400 habitantes equivalentes. El sistema se completa con separadora de grasas en las cocinas y separadora de hidrocarburos en el aparcamiento.

Las aguas pluviales se dirigirán a dos depósitos de 10.000 litros para riego, con posibilidad de reutilización para inodoros. La memoria insiste en que el diseño busca un uso más eficiente del recurso hídrico y una mayor autosuficiencia del conjunto. También incorpora previsiones para evitar retornos contaminantes a la red y para cumplir los estándares de salubridad del CTE.

El presupuesto de ejecución material del proyecto se fija en 8.840.800 euros, con una partida de urbanización de 3.408.000 euros, lo que da idea de la magnitud de la intervención prevista.

El ámbito se sitúa en la subcuenca del arroyo Hornacino, dentro de la cuenca del río Guadaiza, y presenta una topografía suave con zonas de pendiente fuerte y taludes asociados a antiguos bancales agrícolas.

El texto subraya que el área forma parte de un entorno paisajístico de alto valor y que ofrece una visibilidad exterior limitada, lo que reduciría la incidencia visual del futuro hotel.

También se identifican comunidades vegetales de interés, como quejigares basófilos termomediterráneos, matorral alto acidófilo, zarzales con emborrachacabras, jarales con aulagas y saucedas meridionales occidentales.