Preocupación en el Guadalhorce por el riego: 750 hectáreas sin agua por la avería del sifón de Cártama

Las claves

Las claves Generado con IA Unas 750 hectáreas del Valle del Guadalhorce están sin riego debido a una avería en el sifón de Cártama, afectando a numerosos agricultores. Las averías en el sistema de riego han retrasado el suministro de agua desde el pasado 20 de abril, provocando preocupación entre los regantes. Cultivos como aguacate, mango, limón y naranja están en riesgo por la falta de riego regular, lo que podría comprometer la producción. Organizaciones agrarias critican la falta de mantenimiento previo en infraestructuras clave, que podría haber evitado los actuales problemas.

El tren de borrasca llenó los pantanos de la provincia, incluidos el de Guadalhorce, Conde de Guadalhorce y Guadalteba, pintando un panorama de riego muy positivo para los agricultores del Valle del Guadalhorce. La situación se ha visto truncada debido a algunas averías registradas en el sistema desde que comenzaron el riego el pasado mes de abril.

Actualmente, hay 750 hectáreas, según la Junta de Andalucía, que están sin regar. Esto se debe a una avería del sifón de Cártama que en estos momentos, según las fuentes consultadas por este periódico. Prevén que el riego se restablecerá el próximo 15 de junio.

Esta situación tiene en vilo a los regantes de las zonas que se abastecen de este sifón, puesto que, según la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema), estos no han podido regar todavía desde que comenzó la temporada de riego hace casi dos meses.

Las averías llevan sucediendo desde el pasado 20 de abril cuando comenzó el riego. Al parecer, según explican, al día siguiente había alrededor de 7.500 hectáreas sin agua porque se registraron varias roturas y tuberías atoradas en infraestructuras como el sifón de Fahala, Casa Blanca, el sifón de Cártama y Cañada Honda.

Estas averías retrasaron un mes el riego y el agua comenzó a llegar al campo el 20 de mayo. “Queríamos un año tranquilo, que pudiéramos cultivar y las plantas se criaran en condiciones”, lamentan los agricultores.

Además, sostienen que hay cultivos que corren peligro. En concreto, a Asaja Málaga les preocupa "especialmente la situación de cultivos como el aguacate, el mango, el limón o la naranja, que necesitan ya riegos regulares. Si este problema se prolonga, puede verse comprometida parte de la floración y de la producción”.

Asimismo, consideran que las incidencias que actualmente impiden el funcionamiento normal de las infraestructuras de riego deberían haberse detectado y solucionado durante las labores de mantenimiento realizadas después de finalizar la campaña anterior.

En este sentido, la organización agraria lamenta que sigan pendientes actuaciones de reparación en sifones, canaletas e instalaciones cuya revisión y puesta a punto debería haberse completado antes del inicio de la nueva campaña de riego.

37 hectómetros para el año hidrológico

El sistema de riego tiene este año la posibilidad de usar 37 hectómetros gracias al tren de borrasca que llenó los pantanos. Hasta ahora han utilizado 10, ya que en octubre cogieron tres hectómetros, en abril dos y en mayo cinco.

Este mes de junio tienen previsto usar seis hectómetros, en julio siete, en agosto ocho y en septiembre seis.