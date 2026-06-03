Así es el nuevo proyecto que moviliza a 1.000 jóvenes para salvar las costas: han retirado media tonelada de residuos

La jornada de limpieza del nuevo proyecto de la Fundación Ecomar y Unicaja. Fundación Unicaja

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Ecomar, con el apoyo de Fundación Unicaja, impulsa un proyecto de limpieza de costas y educación ambiental en Andalucía y Ciudad Real. La iniciativa involucra a cerca de 1.000 jóvenes en actividades de sensibilización, formación y limpieza del litoral para promover la conservación del medio marino. Desde el inicio del proyecto, los participantes han retirado más de media tonelada de residuos de las costas. El programa fomenta valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto al medio ambiente, abordando temas de sostenibilidad y economía circular.

Limpieza de costas y educación ambiental. Así se llama el nuevo proyecto desarrollado por la Fundación Ecomar, entidad fundada por la deportista olímpica Theresa Zabell, y que respalda Fundación Unicaja.

Esta iniciativa tiene el objetivo de promover la sensibilización y la participación activa de la ciudadanía en la conservación del medio marino y litoral en Andalucía y Ciudad Real, según han informado en un comunicado.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha asistido a una de las jornadas de limpieza de costas celebrada en la Escuela de Vela Theresa Zabell de Rota en la que han participado cerca de medio centenar de alumnos y alumnas de 3º y 5º de Primaria del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

La iniciativa, seleccionada en la convocatoria de respaldo de proyectos de medio ambiente de Fundación Unicaja, tiene como objetivo implicar a cerca de mil jóvenes en la protección del entorno natural, especialmente el medio marino, a través de acciones que combinen educación ambiental y participación directa en jornadas de limpieza del litoral.

Estas actuaciones permiten abordar cuestiones como la sostenibilidad, la economía circular y la importancia de preservar los ecosistemas marinos, al tiempo que fomentan valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto por el entorno.

Desde que comenzó el proyecto se han retirado de las costas más de media tonelada de residuos.