Cuevas Bajas se blinda tras el tiroteo contra una vivienda: más vigilancia, refuerzo policial y reuniones con vecinos

Las claves

Las claves Generado con IA Un motorista disparó varios tiros contra una vivienda en Cuevas Bajas, siendo captado por cámaras de seguridad. El Ayuntamiento ha anunciado refuerzo de la vigilancia policial y ampliación de los sistemas de videovigilancia. Se han celebrado reuniones entre el Consistorio, la Subdelegación del Gobierno y vecinos para abordar la situación. El Ayuntamiento insiste en que se trata de un hecho aislado y defiende la imagen tranquila del municipio.

La tranquilidad habitual de Cuevas Bajas se ha visto sacudida en los últimos días por un episodio que mantiene abierta una investigación de la Guardia Civil y que ha llevado al Ayuntamiento a mover ficha. El Consistorio ha anunciado nuevas medidas de seguridad, reuniones con vecinos y contactos con la Subdelegación del Gobierno después de que un motorista presuntamente disparara contra una vivienda de la localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en la calle Miguel Hernández. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió a las 7.15 horas un aviso del 061 alertando de la presencia de varios casquillos de bala en la vía pública. Tras ser requerida, la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.

Según fuentes cercanas al caso, el autor de los disparos circulaba en una motocicleta y efectuó varios tiros contra una vivienda mientras se desplazaba por la calle. Una cámara de seguridad instalada en una casa cercana habría captado el momento del ataque pocos minutos antes de las siete de la mañana. Las imágenes muestran al conductor pasando a gran velocidad mientras realizaba los disparos.

Por el momento no se han producido detenciones y las pesquisas continúan abiertas. Los investigadores siguen recabando información para determinar la autoría y las circunstancias que rodearon el suceso.

La inquietud generada entre los vecinos ha llevado al Ayuntamiento a emitir un comunicado en el que reconoce la preocupación existente en el municipio y anuncia una batería de actuaciones. El equipo de gobierno asegura compartir la inquietud de la población y subraya que no escatimará esfuerzos para garantizar la seguridad y la tranquilidad en el pueblo.

Entre las medidas anunciadas figura el refuerzo de los medios de la Policía Local y la ampliación de los sistemas de videovigilancia en distintos puntos de la localidad. El Ayuntamiento también ha informado de una reunión mantenida con el subdelegado del Gobierno, quien trasladó el compromiso de mantener los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que sean necesarios para recuperar la normalidad.

La respuesta institucional no se quedará ahí. El Consistorio prevé mantener encuentros con los grupos políticos de la oposición y con vecinos afectados para abordar la situación. Desde el Ayuntamiento consideran que se trata de un asunto que requiere diálogo y trabajo conjunto entre administraciones y ciudadanía.

En su mensaje, el gobierno municipal insiste en desvincular la imagen del municipio de los hechos investigados. "Cuevas Bajas no es un pueblo marcado por la violencia", señala el comunicado, que define a la localidad como un municipio trabajador, tranquilo y solidario. El Ayuntamiento sostiene que no permitirá que unos hechos que califica de aislados empañen la convivencia que, asegura, ha caracterizado históricamente al municipio.