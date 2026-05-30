El Ayuntamiento cierra temporalmente al baño parte de la playa del Campo de Golf por una rotura en el saneamiento

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha cerrado temporalmente al baño la zona de Arraijanal en la playa del Campo de Golf debido a un vertido de aguas fecales por la rotura de una tubería en Guadalmar. La rotura se produjo en una pieza de encaje de la red de saneamiento, lo que obligó a paralizar la estación de bombeo de Guadalmar y a derivar el vertido mar adentro mediante un emisario de 475 metros. La zona ya había presentado problemas similares a finales de 2025, y actualmente se están ejecutando obras para la reposición definitiva de las tuberías dañadas, con un presupuesto superior a 1,8 millones de euros. Emasa informó a la Junta de Andalucía desde el inicio de la incidencia y trabaja en la reparación, que se prevé finalizar en breve para minimizar el impacto ambiental.

El Ayuntamiento de Málaga ha cerrado al baño la zona de Arraijanal de la playa del Campo de Golf de forma temporal, una medida preventiva adoptada tras la rotura de una pieza de encaje en una tubería de la red de saneamiento a la altura de Guadalmar, en el distrito de Churriana.

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) trabaja en la reparación, que previsiblemente quedará resuelta a lo largo de la jornada de hoy, según han informado desde el Ayuntamiento de Málaga

La incidencia se detectó en la tarde de ayer, cuando se registró una reducción de la presión en la tubería desde la estación de bombeo de Guadalmar. A partir de ese momento, los equipos de Emasa comenzaron a trabajar, primero en la localización de la avería y, una vez identificada, en su reparación.

La rotura se ha producido en la pieza de encaje de una ventosa de esta conducción, que tiene un diámetro de 700 milímetros.

Para acometer los trabajos ha sido necesario paralizar la EBAR Guadalmar, conforme al artículo 49.2 del Decreto 109/2015, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

Dicho artículo establece que el titular de la actividad utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental, de modo que el impacto ambiental sea el mínimo posible. En este caso, el vertido se está realizando mar adentro, a través de un emisario de 475 metros de longitud.

Emasa ha informado desde el primer momento a la Junta de Andalucía sobre esta incidencia.

Antecedentes

El tramo de saneamiento afectado arrastra problemas desde finales de diciembre de 2025, cuando la crecida del río Guadalhorce, provocada por las intensas lluvias del último fin de semana del mes, erosionó uno de los apoyos de la estructura portante de las conducciones que cruzan el cauce. El agua provocó la caída al río de un tramo de aproximadamente 50 metros del cruce aéreo de las dos tuberías de impulsión, que llevan las aguas residuales desde la EBAR Guadalmar hasta la EDAR Guadalhorce.

En cuanto se tuvo conocimiento de la rotura, el Ayuntamiento señalizó la zona afectada de Arraijanal de la playa del Campo de Golf y recomendó evitar el baño. Posteriormente se procedió a su cierre como medida preventiva por la presencia de la bacteria E. coli. Emasa paralizó las estaciones de bombeo de Guadalmar y Campo de Golf para impedir que el agua residual del distrito de Churriana y de Torremolinos vertiera directamente al río, derivando la descarga mar adentro a través de un emisario submarino de 475 metros.

Desde comienzos de año, Emasa priorizó la construcción de un tramo de la futura red de aguas regeneradas —prevista para el riego de instalaciones de la zona oeste de la ciudad y de Torremolinos—, situado a la altura del punto de la incidencia y diseñado para un uso reversible: emplearlo de forma provisional en sentido contrario al previsto y canalizar así el agua residual hacia la EDAR del Guadalhorce. Estas obras se ejecutan a través del contrato adjudicado a la UTE formada por PTOC y UC10.

Con esa solución provisional en servicio, y tras una comunicación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que confirmaba, a partir de las muestras tomadas el 18 de mayo, que las aguas eran aptas para el baño, el Ayuntamiento reabrió la zona de Arraijanal el 22 de mayo de 2026, apenas una semana antes de la avería actual.

En paralelo ya han comenzado las obras de reposición definitiva de las tuberías de impulsión, que se ejecutarán de forma soterrada para reducir la afectación ante posibles crecidas del río y eliminar su impacto visual. El contrato fue adjudicado a Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S. A., con un presupuesto de 1.820.912,69 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación contempla la instalación de dos canalizaciones de un metro de diámetro y 120 metros de longitud que cruzarán el cauce de aguas bajas del río, además de otro tramo de 160 metros hasta su conexión con la red que conduce a la EDAR. También se acometerá el desmantelamiento de los restos del cruce aéreo de las tuberías dañadas.