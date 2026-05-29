Paula Fraga carga contra la política española actual: “La izquierda y la derecha están cada vez peor definidas”

Las claves

Las claves Generado con IA Paula Fraga critica la actual definición de la izquierda y la derecha en la política española, afirmando que están cada vez peor definidas. Durante el encuentro Ágora de UTAMED, Fraga expresó su desacuerdo con el feminismo promovido por Irene Montero y criticó plataformas como Onlyfans. La abogada también abordó la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y proteger a los colectivos más vulnerables. Fraga calificó a José Luis Rodríguez Zapatero como un "sinvergüenza" y propuso regular el lobby y las incompatibilidades de expresidentes y sus parejas.

El último encuentro de Ágora, el espacio de pensamiento y diálogo impulsado por UTAMED Universidad y Unicaja, ha tenido como protagonista a la abogada y divulgadora Paula Fraga, quien analizó los grandes retos del sistema jurídico actual, la política, la defensa de los derechos fundamentales y la protección de mujeres y menores.

El encuentro, moderado por el periodista Adolfo Arjona, reunió a asistentes interesados en analizar el papel del derecho en una sociedad marcada por profundos cambios sociales, políticos y culturales, según han informado en un comunicado.

Al ser preguntada por su ideología y la propia polarización señaló que "me abochorna la izquierda que tenemos, defiendo una distinta".

Además, aseguró que "la izquierda y la derecha están cada vez peor definidas. Yo soy de una izquierda crítica y nos sacan el carné de facha o fascista. Cada vez me gusta menos el etiquetaje".

Con respecto al feminismo, también opinó que "Irene Montero es lo peor que le ha pasado al feminismo. Yo soy feminista de verdad y no creo que los hombres tengan un gen de violador. Considero que Onlyfans es una plataforma proxeneta y no tiene nada que ver con el feminismo".

Durante la conversación, Fraga también abordó cuestiones vinculadas a la protección jurídica de los colectivos más vulnerables, la evolución de las garantías fundamentales y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas desde una perspectiva cercana y comprensible para la ciudadanía.

De igual forma, también quiso valorar el reciente escándalo de José Luis Rodríguez Zapatero: "Es un sinvergüenza, tener un lobby de esta manera va en contra por supuesto de la nación que representó. Me parece que habría que regular el lobby y hacer leyes sobre incompatibilidades de los presidentes o sus parejas".

El Ágora de UTAMED

El encuentro se enmarca en la programación de Ágora, una iniciativa de UTAMED concebida como espacio de reflexión plural y debate abierto sobre los grandes asuntos que afectan a la sociedad contemporánea, reuniendo a expertos, divulgadores, profesionales y representantes del ámbito académico y cultural.

Con esta nueva sesión, UTAMED Universidad y Unicaja reafirman su compromiso con la generación de pensamiento crítico y la promoción de conversaciones que contribuyan al análisis y comprensión de los desafíos sociales y jurídicos del presente.