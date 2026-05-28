Juan Alejandro Pascual se convierte en el primer alcalde del PP de Villanueva del Trabuco (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Alejandro Pascual ha sido elegido alcalde de Villanueva del Trabuco, convirtiéndose en el primer regidor del PP en este municipio. La elección de Pascual se produce tras un acuerdo de gobierno entre PP y PSOE, que sumaron sus votos frente al candidato de Trabuco Sí. Al acto de investidura asistieron diversas autoridades provinciales y municipales, así como representantes de la Junta de Andalucía. Pascual prometió trabajar por el desarrollo, el empleo y las oportunidades para todos los vecinos de Villanueva del Trabuco.

Villanueva del Trabuco tiene nuevo alcalde. Este jueves, tras celebrar un pleno extraordinario, Juan Alejandro Pascual, de 45 años, ha sido elegido regidor del municipio y se convierte en el primer alcalde popular del pueblo. De esta manera, han cumplido el acuerdo de gobierno firmado hace tres años entre el PP y el PSOE.

Los cuatro concejales socialistas y los tres populares han apoyado la candidatura de Pascual frente a los seis votos del candidato del partido independiente Trabuco Sí, José María García, según las fuentes consultadas por este periódico.

Al pleno y acto de investidura celebrado en el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco han acudido autoridades como el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado; el secretario tercero de la Mesa del Parlamento andaluz en funciones y secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, los alcaldes de Antequera, Manuel Barón; Torremolinos, Margarita del Cid, Archidona, Manuel Almohalla; Villanueva del Rosario, Ignacio Ramos; Cuevas de San Marcos, José María Molina, y Cañete La Real, Andrés Morón, así como el delegado provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Antonio García Acedo.

Pascual recibió la vara de mando municipal de manos del socialista Juan Luis Gallardo, quien había presentado su renuncia el pasado 22 de mayo.

En su discurso de investidura, Pascual ha prometido seguir trabajando “sin descanso por el desarrollo, el progreso, el empleo y las oportunidades” de Villanueva del Trabuco y gobernar “para todos los vecinos y colaborando con todas las instituciones y entidades, tendiendo una alfombra a las inversiones y proyectos que se van a desarrollar en nuestro pueblo”.