El Infoca da por controlado el incendio forestal de Arenas (Málaga)
El Plan Infoca ha desplegado en la zona un helicóptero ligero, luchan desde las 19:00 horas contra un incendio en la localidad malagueña.
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Las claves
Generado con IA
El incendio forestal en el municipio de Arenas (Málaga) ha sido controlado por el Plan Infoca.
Efectivos del Plan Infoca trabajaron desde antes de las 19:00 horas para contener las llamas.
En la intervención participaron un helicóptero ligero, dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos de operaciones.
Efectivos del Plan Infoca que desde antes de las 19:00 horas han luchado contra un incendio forestal en el municipio de Arenas han conseguido controlarlo.
Así lo confirman desde este ente autonómico en sus redes sociales, en los que informan de que la labor desarrollada está dando sus resultados.
El Plan Infoca ha desplazado a la zona afectada un helicóptero ligero, dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos de operaciones.