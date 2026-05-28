El Infoca da por controlado el incendio forestal de Arenas (Málaga)

Agentes del Infoca trabajan en la extinción de un incendio. EP Sevilla

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal en el municipio de Arenas (Málaga) ha sido controlado por el Plan Infoca. Efectivos del Plan Infoca trabajaron desde antes de las 19:00 horas para contener las llamas. En la intervención participaron un helicóptero ligero, dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos de operaciones.

Efectivos del Plan Infoca que desde antes de las 19:00 horas han luchado contra un incendio forestal en el municipio de Arenas han conseguido controlarlo.

Así lo confirman desde este ente autonómico en sus redes sociales, en los que informan de que la labor desarrollada está dando sus resultados.

El Plan Infoca ha desplazado a la zona afectada un helicóptero ligero, dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos de operaciones.