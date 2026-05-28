Amplio despliegue policial en la mañana de este jueves en Álora: se centra en El Puente y en el polígono La Molina

Las claves

Las claves Generado con IA La barriada de El Puente en Álora ha sido escenario de un amplio despliegue de la Policía Nacional este jueves. La intervención principal se ha centrado en un pequeño supermercado ubicado en la carretera del Valle de Abdalajís. El operativo, a cargo de la UDYCO, también se ha extendido al polígono La Molina, con la participación de más de 50 agentes y perros policiales.

La barriada de El Puente de Álora ha amanecido este jueves con un amplio despliegue de la Policía Nacional.

Según han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga, se trata de una investigación a cargo de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado).

"Había más de 50 policías, con sus perros y todo", explican fuentes vecinales del pueblo, que sitúan la intervención principal en un pequeño supermercado de la localidad ubicado en la carretera del Valle de Abdalajís. De la misma forma, el operativo también se ha ampliado a lo largo de la mañana al polígono La Molina.

Desde el Ayuntamiento han explicado a EL ESPAÑOL de Málaga que no tienen ninguna información al respecto.

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