Condenado a cuatro años de cárcel por disparar a un portero que no le dejó entrar en una discoteca en Málaga

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Las claves Generado con IA La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre por disparar a un portero que no le permitió entrar en una discoteca. El acusado amenazó a los porteros, regresó horas después con un revólver y disparó tres veces, hiriendo a uno en el pie. Fue condenado por dos delitos de amenazas graves, lesiones agravadas y tenencia ilícita de armas, debiendo indemnizar al portero herido con 3.865 euros. La ejecución de la pena queda suspendida durante tres años, siempre que el condenado no cometa nuevos delitos en ese periodo.

La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre por disparar a uno de los porteros que no le había dejado entrar previamente en una discoteca de la capital malagueña y también por amenazar a este y a su compañero.

Según se considera probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, un día de enero de 2024, los dos hombres que controlaban el acceso a una discoteca de la capital negaron la entrada" al acusado, quien, al no estar conforme, "les atemorizó diciéndoles que volvería para tirotearlos".

Así, el mismo día pero horas después, regresó y se situó en la acera de enfrente de la discoteca, "portando un revólver, con la intención de acabar con la vida de los encargados de acceso al establecimiento que le habían impedido la entrada", que seguían en el mismo sitio.

De esta forma, dice la resolución, "les disparó en tres ocasiones", impactando uno de los proyectiles en el pie izquierdo de uno de los porteros y los otros dos en una pared del local. El acusado, que carece de licencia de armas ni armas registradas a su nombre, huyó inmediatamente.

Por estos hechos se condenó al hombre por dos delitos de amenazas graves, un delito de lesiones agravadas y otro de tenencia ilícita de armas, imponiéndole la pena de cuatro años de prisión. Además, debe indemnizar al portero que resultó herido en un pie con 3.865 euros por las lesiones, una cantidad ya consignada por el acusado.

Asimismo, la Sala acuerda, tras la solicitud formulada por el fiscal, a la que se adhirió la defensa, la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por tiempo de tres años, condicionada a que el condenado no cometa nuevo delito durante dicho plazo, y dada la consignación de la cantidad anteriormente referida.

Esta sentencia se dicta tras mostrar el procesado en el juicio su conformidad con los hechos que se le imputaban, manifestando igualmente el letrado defensor que se encontraba conforme también con la acusación.