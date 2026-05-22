Un presunto kamikaze provoca un accidente mortal en la A-7 de Marbella

Las claves

Las claves Generado con IA Una colisión frontal en la A-7 de Marbella dejó un muerto y un herido la noche del jueves. El accidente se produjo cuando un vehículo circulaba presuntamente en sentido contrario, según alertaron varios conductores. El siniestro ocurrió en el kilómetro 1044 de la autovía, en sentido San Pedro de Alcántara, y movilizó a servicios de emergencia, bomberos y Guardia Civil. Las causas del accidente se investigan, pero los primeros testimonios señalan la circulación errónea de uno de los vehículos.

Trágica noche en la A-7 a su paso por Marbella. Una persona ha muerto y otra ha resultado herida después de que dos vehículos colisionaran frontalmente en la autovía, en un accidente en el que uno de los coches implicados circulaba presuntamente en sentido contrario.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, los primeros avisos comenzaron a recibirse pasadas las 22.20 horas de este jueves.

Varios conductores alertaron de la presencia de un vehículo que circulaba en dirección contraria por la A-7 y, apenas unos minutos después, nuevas llamadas comunicaban que se había producido un choque frontal con personas heridas y atrapadas.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 1044 de la autovía, en sentido San Pedro de Alcántara. La sala coordinadora activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó tres unidades, entre ellas una UVI móvil, además de efectivos de Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras.

Fuentes de los bomberos confirmaron posteriormente que una persona había fallecido a consecuencia del brutal impacto, mientras que otra resultó herida y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del siniestro.

Las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas, aunque los testimonios recabados por el 112 apuntan a que uno de los vehículos implicados circulaba en sentido contrario antes de producirse la colisión.