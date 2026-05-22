El Infoca lucha contra el primer incendio forestal de la temporada en Canillas de Aceituno: ya está estabilizado

Las claves

Las claves Generado con IA El Plan Infoca trabaja en la extinción del primer incendio forestal de la temporada en Canillas de Aceituno, Málaga. El fuego se originó en el paraje de Portugalejo y obligó al desalojo temporal de una decena de vecinos ante la cercanía de las llamas. Un amplio dispositivo de bomberos forestales, técnicos, agentes de medio ambiente y medios sanitarios permanece activo en la zona. El incendio se encuentra estabilizado, aunque los equipos continúan trabajando hasta lograr su control y extinción total.

El primer incendio forestal de la temporada en Málaga está siendo duro de roer. El Plan Infoca sigue trabajando en la extinción del fuego en Canillas de Aceituno cuando están a punto de cumplirse las 24 horas desde que se declaró en la tarde de este jueves.

Según ha informado el Plan Infoca a través de sus canales oficiales, los trabajos del operativo continúan sobre el terreno con el objetivo de lograr el control definitivo del fuego en las próximas horas.

El fuego se originó a las 14:43 horas en el paraje de Portugalejo, perteneciente al municipio de Canillas de Aceituno, y obligó en sus primeros compases al alejamiento temporal de una decena de vecinos pertenecientes a tres viviendas rurales de la zona, según confirmaron fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía. Esta medida preventiva se adoptó ante la cercanía de las llamas a las edificaciones y la rapidez con la que el incendio comenzó a propagarse por una zona de orografía complicada.

Para hacer frente al fuego se mantiene actualmente sobre el terreno un amplio dispositivo compuesto por cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente, dos autobombas y una unidad médica de intervención en incendios forestales (UMIF), que garantiza la atención sanitaria de los efectivos desplegados en las labores de extinción.

Aunque la situación ha mejorado notablemente tras alcanzarse la fase de estabilización, lo que significa que el fuego ya no avanza fuera del perímetro establecido por los equipos de extinción, el Infoca ha subrayado que el dispositivo continuará trabajando sin descanso hasta lograr primero el control del incendio y, posteriormente, su extinción total.

Las autoridades no han informado por el momento de la superficie afectada ni de las posibles causas que originaron el fuego, extremos que serán evaluados una vez finalicen las labores de extinción.