Declarado un incendio forestal en Canillas de Aceituno (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal se ha declarado en el paraje Portugalejo, en Canillas de Aceituno (Málaga), a las 14:43 horas. El dispositivo de extinción moviliza helicópteros, brigadas BRICA, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente. La zona afectada es de monte mediterráneo en las estribaciones de Sierra Tejeda, con orografía escarpada y abundante vegetación. Las condiciones de altas temperaturas y baja humedad pueden dificultar el control y favorecer la propagación del fuego.

Un incendio forestal se ha declarado este jueves a las 14:43 horas en el término municipal de Canillas de Aceituno, en la comarca malagueña de la Axarquía, según ha informado el Plan INFOCA. Las llamas se han originado en el paraje conocido como Portugalejo, una zona de monte mediterráneo en las estribaciones de Sierra Tejeda.

El dispositivo de extinción ha movilizado de forma inmediata medios aéreos y terrestres para tratar de controlar el fuego. En concreto, trabajan sobre el terreno un helicóptero pesado y un helicóptero ligero, encargados de las descargas de agua y del transporte de personal especializado, así como dos grupos BRICA (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales de Andalucía), unidades especializadas en el ataque directo a las llamas en terrenos de difícil acceso.

El operativo se completa con un técnico de operaciones, responsable de coordinar el dispositivo, y un agente de medio ambiente, encargado de las labores de investigación y apoyo técnico.

Canillas de Aceituno se sitúa a las puertas del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, un espacio protegido de gran valor ecológico y paisajístico. La zona presenta una orografía escarpada y una abundante vegetación mediterránea, con monte bajo y pinares, factores que pueden dificultar las labores de extinción y favorecer la propagación del fuego en episodios de altas temperaturas y baja humedad.

El estado de "Declarado" indica que el incendio ha sido confirmado y que el dispositivo de extinción se encuentra ya trabajando sobre el terreno, aunque todavía no se dispone de una valoración cerrada sobre la superficie afectada ni sobre el grado de control de las llamas. Los datos sobre evolución, superficie quemada y posible afección a viviendas o infraestructuras se irán actualizando conforme avancen los trabajos.