Cae en Melilla un clan que lavaba en Málaga el dinero del hachís: 5 fincas embargadas y casi un millón al descubierto

Las claves

Las claves Generado con IA Desmantelan en Melilla un clan familiar que blanqueaba dinero del tráfico de hachís, comprado en Málaga. La Policía Nacional ha embargado cinco fincas valoradas en 960.000 euros, bloqueado cuentas y requisado un coche de alta gama. El clan, formado por dos mujeres y un hombre, transformaba el dinero del hachís en propiedades, cuentas bancarias y vehículos. La operación 'Sampa' es una continuación de otra anterior que incautó 1.500 kilos de hachís y destapó el entramado financiero.

El dinero que ganaban del hachís no se quedaba bajo el colchón. Viajaba, se transformaba, cambiaba de manos y terminaba convertido en fincas, cuentas bancarias y un coche de gama alta. Eso es, al menos, lo que sostiene la Policía Nacional tras desmantelar en Melilla un clan familiar dedicado, presuntamente, a blanquear los beneficios de una red de narcotraficantes cuyo líder ya dormía entre rejas desde una fase anterior de la investigación, desarrollada en Málaga.

Los detenidos, dos mujeres y un hombre, son parientes directos del cabecilla de la organización, un hombre que dirigía el entramado desde la capital malagueña. La familia, según los investigadores, se encargaba de la parte más discreta y posiblemente más rentable del negocio: convertir los fardos de hachís en ladrillo, metálico y matrículas.

El operativo, bautizado como 'Sampa', se saldó con cuatro registros en la ciudad autónoma y un embargo preventivo de cinco fincas, una en Sierra de Yeguas (Málaga) y cuatro en Melilla, valoradas en conjunto en 960.000 euros; bloqueo de cuentas bancarias por 18.170 euros; la intervención de un vehículo tasado en 30.000 euros; 400 euros en efectivo y documentación que los agentes consideran clave para seguir tirando del hilo.

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'Sampa' no nace de la nada. Es la continuación natural de otra operación, 'Kabus-Igriega', que en 2024 permitió destapar a una red que importaba cargamentos de hachís por vía marítima desde Marruecos rumbo a la Península Ibérica.

Aquel golpe se cerró con 1.500 kilos de hachís intervenidos en la costa almeriense y más de una decena de detenidos, varios de ellos ya investigados por blanqueo.

Cerrada la puerta del narcotráfico, los agentes empezaron a mirar la del dinero. Y ahí apareció esta familia.

La identificación del clan llevó al Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos (IPLA) de la Comisaría Provincial de Málaga, con apoyo del Grupo de Estupefacientes de Udyco Melilla, a elaborar un informe patrimonial complejo.

Lo que afloró fue un patrón llamativo por insistente: una operativa reiterada, recurrente y prolongada en el tiempo de inyección de importantes cantidades de dinero en efectivo al sistema bancario.

Traducido: visitas constantes a la ventanilla con billetes que, según los investigadores, venían del hachís y salían convertidos en apuntes contables aparentemente normales. A base de operaciones de transformación y ocultación, el clan iba desvinculando los fondos de su origen ilícito hasta dejarlos con la fachada de un patrimonio perfectamente legal.

La última fase del operativo se ejecutó a finales del pasado abril, cuando los agentes entraron en los domicilios de los tres investigados por blanqueo en Melilla. La investigación, de tipo patrimonial, sigue abierta.