Sobresalto en el barrio de La Luz de Málaga por el incendio en un bloque de viviendas: "De película de terror"

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en un quinto piso de la avenida Antonio Gaudí causó una gran columna de humo visible en varios puntos de la ciudad. Vecinos tuvieron que huir por el tejado o refugiarse en otras viviendas debido a la rápida propagación del humo. La terraza de la vivienda afectada quedó totalmente calcinada y una persona fue trasladada al hospital con quemaduras. El propietario del piso incendiado es considerado "muy conflictivo" por los vecinos y podría estar alquilando habitaciones de manera ilegal.

"De película de terror". Así define la noche de este martes un vecino del barrio de la Luz. Unos minutos antes de las 22.00 horas se ha declarado un importante incendio en un quinto piso de un bloque ubicado en la avenida Antonio Gaudí, donde se ha desplegado un importante operativo conformado por Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

Las llamas han provocado una importante columna de humo negro que se ha hecho visible desde diferentes puntos de la ciudad. Hasta el momento, no han trascendido los motivos por los que se ha producido el incendio. Si bien, EL ESPAÑOL de Málaga ha podido confirmar que la terraza ha quedado totalmente calcinada, siendo visibles los cimientos de la estructura del techo.

Pasadas las once de la noche, los bomberos seguían trabajando para refrescar la vivienda, quedando el incendio ya controlado. El sobresalto ha sido mayúsculo para los residentes del bloque, que han asegurado, muchos de ellos entre lágrimas, que el humo ha inundado el bloque "en cuestión de segundos".

Concretamente, los vecinos de la portería han accedido al bloque de al lado por el tejado, a duras penas, porque se ahogaban ante la cantidad de humo que subía hacia su vivienda. Han utilizado trapos para taparse la boca y salir con lo puesto.

Una imagen del dispositivo.

Gran parte de ellos han podido salir por la escalera a la carrera, pero los de las plantas altas, o bien han logrado escapar hacia el edificio de al lado, o bien se han refugiado en una vivienda donde habían conseguido que no entrara demasiado humo y donde, al parecer, estaban a salvo.

Según han informado los vecinos del bloque, una persona ha sido trasladada al hospital con quemaduras, extremo que hasta el momento no ha sido confirmado por fuentes oficiales. Al parecer, se trataría de una de las personas que residían en la vivienda. Las fuentes han asegurado que el propietario de la vivienda es "muy conflictivo" y que en su casa siempre hay un importante trasiego de personas. Algunos creen que podría tener la casa alquilada ilegalmente por habitaciones para ganar "dinero extra".

Un matrimonio de las plantas más bajas del edificio, cuyo balcón daba a Antonio Gaudí, respiraban tranquilos porque habían podido salir corriendo aunque fuera con el pijama puesto. "Esto no se le desea a nadie", decía la mujer, visiblemente afectada. Ninguno sabía si iban a poder volver a casa durante la noche, aunque su deseo era ese. "Suficiente, con lo que hemos pasado", decía uno de ellos.