Moreno tiñe de azul el mapa de Málaga: gana en 89 municipios, aunque baja en las grandes plazas

Las claves

Las claves Generado con IA El Partido Popular gana en 89 municipios de Málaga, consolidando su dominio en la provincia, aunque pierde apoyos en las grandes ciudades respecto a 2022. En Málaga capital, el PP obtiene cerca del 43% de los votos, alrededor de un 3,5% menos que en los anteriores comicios, y también baja en Marbella, Mijas y otras localidades importantes. El PSOE solo logra imponerse en pequeños municipios rurales, como Almogía, Cuevas de Becerro y Serrato, donde supera el 63% de respaldo. La izquierda alternativa apenas destaca, siendo Teba el único municipio donde Por Andalucía es la fuerza más votada, con algo más del 33%.

El mapa electoral de Málaga deja una imagen difícilmente discutible: la provincia se ha convertido en uno de los grandes bastiones del Partido Popular en Andalucía.

Los resultados de las elecciones autonómicas confirman el dominio territorial de la formación de Juanma Moreno, que se impone en la práctica totalidad de los municipios malagueños y consolida una hegemonía que ya va mucho más allá de la Costa del Sol o la capital.

Aunque gana con claridad en las principales ciudades y áreas metropolitanas de la provincia, la realidad es que se observa una bajada de apoyos respecto a los comicios de 2022.

Esto es justo lo que ocurre en Málaga capital, donde ronda el 43% de los votos, cerca de un 3,5% menos; en Marbella, Mijas (-5%), Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos o Rincón de la Victoria. Su fortaleza se extiende al interior, la Axarquía, la Serranía y el Valle del Guadalhorce.

Especialmente significativos son algunos resultados que superan ampliamente el 50% de los sufragios, como los registrados en Ronda, Alhaurín el Grande, Benahavís, Frigiliana o Tolox. El caso más llamativo se produce en Cartajima, donde los populares alcanzan más del 67% de los votos.

La fotografía contrasta con la situación del PSOE, que únicamente logra imponerse en un reducido grupo de municipios del interior y de pequeño tamaño poblacional.

Los socialistas mantienen su fortaleza principalmente en localidades rurales como Almogía, Cuevas de Becerro, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Genalguacil o El Borge, además de Serrato, donde superan el 63% de respaldo.

La izquierda alternativa apenas consigue destacar en puntos muy concretos. El ejemplo más significativo es Teba, donde Por Andalucía logra situarse como primera fuerza con algo más del 33% de los votos.

Este es el listado completo:

Partido Popular

Alcaucín 42,35%

Alfarnatejo 40,43%

Algarrobo 46,83%

Algatocín 40,14%

Alhaurín de la Torre 47,12%

Alhaurín el Grande 54,57%

Almargen 42,66%

Alpandeire 46,72%

Algatocín 40,14%

Alozaina 37,52%

Álora 37,98%

Antequera 49,25%

Archez 44,86%

Archidona 41,35%

Ardales 38,06%

Arenas 32,68%

Arriate 32,89%

Atajate 43,43%

Benalmádena 45,96%

Benalauría 45,66%

Benahavís 54,22%

Benamargosa 34,05%

Benamocarra 41,97%

Benaoján 42,87%

Benarrabá 49,04%

Campillos 34,05%

Cartajima 67,16%

Canillas de Aceituno 43,95%

Canillas de Albaida 51,84%

Cártama 42,86%

Carratraca 33,16%

Casabermeja 30,53%

Casarabonela 51,72%

Casares 35,93%

Coín 48,48%

Colmenar 44,05%

Comares 40,83%

Cómpeta 48,46%

Cortes de la Frontera 48,68%

Cútar 32,88%

Estepona 45,63%

Faraján 53,69%

Fuengirola 49,01%

Frigiliana 51,76%

Fuente de Piedra 34,56%

Gaucín 47,54%

Guaro 39,63%

Humilladero 31,82%

Igualeja 62,10%

Istán 34,06%

Iznate 44,05%

Jimera de Líbar 52,36%

Jubrique 50,90%

Júzcar 50,80%

Macharaviaya 41,42%

Málaga 43% (99,12% escrutado)

Manilva 40,21%

Marbella 45,79%

Mijas 39,08%

Moclinejo 51,13%

Mollina 39,21%

Monda 33,04%

Montecorto 45,62%

Montejaque 51,13%

Nerja 46,91%

Ojén 40,96%

Parauta 36,06%

Periana 41,79%

Pizarra 45,77%

Pujerra 59,23%

Rincón de la Victoria 47,74%

Riogordo 47,19%

Ronda 50,22%

Salares 44,57%

Sedella 38,49%

Sayalonga 34,39%

Sierra de Yeguas 41,54%

Tolox 60,09%

Torremolinos 46,59%

Torrox 44,40%

Totalán 40,52%

Valle de Abdalajís 39,44%

Vélez-Málaga 45,6%

Villanueva de Algaidas 36,95%

Villanueva de Tapia 38,28%

Villanueva de la Concepción 45,32%

Villanueva del Rosario 31,09%

Villanueva del Trabuco 40,63%

Viñuela 36,22%

Yunquera 37,34%

PSOE

Alameda 33,15%

Alfarnate 37,33%

Almáchar 33,17%

Almogía 36,98%

Benadalid 41,02%

Cañete la Real 37,08%

Cuevas Bajas 41,88%

Cuevas de Becerro 42,68%

Cuevas de San Marcos 41,10%

Genalguacil 44,50%

El Borge 46,57%

El Burgo 35,33%

Serrato 63,91%

Por Andalucía



Teba 33,09%