Cesce alerta en Málaga de un escenario global más inestable y pide reforzar la gestión del riesgo empresarial exterior

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Cesce, Pablo de Ramón-Laca, advierte sobre la creciente inestabilidad global y la necesidad de reforzar la gestión del riesgo empresarial en el exterior. El directivo destaca la importancia de la diversificación de mercados y estrategias de protección ante el aumento de conflictos armados y restricciones comerciales. Se resalta la madurez del tejido empresarial andaluz y malagueño, que ha mantenido su capacidad exportadora pese a la incertidumbre internacional. Los ponentes subrayan el papel estratégico de la Unión Europea y la necesidad de apostar por la autonomía energética y tecnológica para mantener la competitividad.

El presidente ejecutivo de Cesce, Pablo de Ramón-Laca, ha advertido en Málaga de la necesidad de que las empresas cuenten con información de calidad y herramientas de protección adecuadas para garantizar su actividad internacional en un contexto marcado por la proliferación de conflictos, la inestabilidad geopolítica y la fragmentación del comercio global.

La advertencia se ha producido durante la jornada Desafíos y oportunidades para las empresas en el contexto geopolítico actual, organizada por el Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR) en el Uppery Club de Málaga.

Durante su intervención, De Ramón-Laca ha descrito el actual escenario como una "mutación global" del orden internacional, caracterizado por lo que ha definido como una "desoccidentalización mundial", en la que el eje comercial se ha desplazado hacia China.

Según los datos expuestos, el número de conflictos armados y las restricciones al comercio internacional se ha incrementado de forma significativa en la última década, dando paso a un entorno de mayor proteccionismo y fragmentación de los mercados.

Incertidumbre como nuevo contexto

El presidente de Cesce ha subrayado que la multipolaridad, el proteccionismo y la inestabilidad no deben entenderse como fenómenos coyunturales, sino como el “nuevo normal” del sistema económico global.

En este contexto, ha defendido que la incertidumbre puede convertirse en un riesgo gestionable si las empresas cuentan con información adecuada y estrategias de diversificación.

"La diversificación de mercados, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la cobertura de riesgos políticos y comerciales permiten convertir el riesgo en ventaja competitiva", ha señalado.

Tras la ponencia, se ha celebrado un coloquio moderado por el presidente de CESUR, José Manuel González, en el que se han analizado las preocupaciones del tejido empresarial andaluz ante este nuevo escenario.

Entre los temas abordados, se ha analizado el papel de Latinoamérica bajo la influencia de la Doctrina Monroe y las oportunidades que siguen ofreciendo determinadas regiones del Sudeste Asiático, pese al contexto de incertidumbre.

Asimismo, De Ramón-Laca ha valorado positivamente los acuerdos comerciales impulsados por la Unión Europea con distintos países y bloques económicos, destacando su relevancia para facilitar el acceso de las empresas españolas a nuevos mercados.

Andalucía y Málaga, con capacidad exportadora

Durante el encuentro, tanto De Ramón-Laca como José Manuel González han coincidido en destacar la madurez del tejido empresarial andaluz y malagueño, evidenciada en la evolución positiva de sus exportaciones incluso en contextos de crisis internacionales.

No obstante, han advertido de que factores como el auge de las autocracias, la tensión geopolítica y el incremento del gasto en defensa obligan a las empresas a mantener una posición de vigilancia activa.

La jornada ha concluido con una reflexión sobre el papel de la Unión Europea, que se encuentra —según los ponentes— en una “encrucijada estratégica” en la que su liderazgo en valores, así como su apuesta por la autonomía energética y tecnológica, serán claves para mantener su competitividad frente a otras potencias globales.