Cortes nocturnos en la MA-21: así afectarán las obras de asfaltado entre Torremolinos y Málaga

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga inicia obras de reasfaltado nocturno en la MA-21, principal acceso desde Torremolinos y el aeropuerto. Los trabajos comenzarán la noche del jueves 7 de mayo y se realizarán entre las 23:00 y las 6:00 horas, excluyendo viernes y sábados. El tramo afectado estará cerrado al tráfico en sentido Málaga, con desvíos obligatorios a la altura del enlace de Churriana hacia la avenida Montserrat Caballé. Se recomiendan rutas alternativas por la MA-20 y la A-7; también habrá cortes en la avenida Manuel Fraga Iribarne en Torremolinos, con desvíos habilitados por la N-340a.

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado este miércoles el inicio de nuevas obras de reasfaltado en la MA-21 en sentido entrada a la ciudad, una actuación que afectará a uno de los principales accesos desde Torremolinos y el entorno del aeropuerto.

Los trabajos comenzarán en la noche de este jueves, 7 de mayo, y se desarrollarán en horario nocturno, entre las 23:00 y las 6:00 horas. Durante ese intervalo, el tramo comprendido entre el límite con Torremolinos y el aeropuerto permanecerá totalmente cerrado al tráfico en sentido Málaga.

La medida se mantendrá todas las noches excepto viernes y sábados, cuando no se realizarán trabajos, y se prolongará previsiblemente hasta la semana del 17 de mayo, siempre condicionada a la evolución de la meteorología, ya que las labores de asfaltado no pueden ejecutarse en caso de lluvia.

Desvíos obligatorios y rutas alternativas

El corte se producirá a la altura del enlace de Churriana, donde se desviará todo el tráfico hacia la avenida Montserrat Caballé. Desde el Consistorio se recomienda evitar en la medida de lo posible la circulación por este eje durante las horas de actuación.

Como alternativas principales, se aconseja el uso de la MA-20 y la A-7 para los desplazamientos en dirección Málaga, tanto desde Churriana como desde Torremolinos.

Además, estas obras tendrán afecciones en el término municipal de Torremolinos, donde se registrarán cortes en la avenida Manuel Fraga Iribarne en sentido Málaga.

En este caso, el itinerario alternativo habilitado será el ramal de incorporación desde la N-340a hacia la MA-20.

Los trabajos forman parte del contrato de mejora del firme en vías de alta intensidad de tráfico de la ciudad y serán ejecutados por la unión temporal de empresas encargada del mantenimiento.