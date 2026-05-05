Torrox llora a Javier, el menor de 17 años que ha muerto en un accidente de moto: "Era lindo por dentro y por fuera"

Las claves

Las claves Generado con IA Javier Martín, un joven de 17 años y alumno de 2º de Bachillerato en el IES Jorge Guillén, falleció en un accidente de moto en un carril agrícola de Nerja. El accidente ocurrió el pasado jueves 30 de abril, cuando el menor se salió de la vía y chocó contra un árbol; los servicios de emergencia no pudieron salvar su vida. El instituto, antiguos colegios y el club de fútbol local han expresado su dolor y han recordado a Javier por su alegría, compañerismo y buen corazón. El pueblo de Torrox, aún marcado por recientes tragedias, se ha volcado en apoyar a la familia de Javier, muy conocida y querida en la localidad.

Torrox vuelve a vestirse de luto. El municipio malagueño despide estos días a Javier Martín, un menor de 17 años, alumno de 2º de Bachillerato en el IES Jorge Guillén, que falleció el pasado jueves 30 de abril tras sufrir un accidente de moto en un carril agrícola de la vecina Nerja. Su muerte ha sacudido a un pueblo que apenas ha tenido tiempo de recuperarse del golpe del pasado noviembre, cuando perdió a una familia entera, la de los hermanos Mustafi y Mohamed Rabah, de 17 y 19 años, y sus padres, por una intoxicación de monóxido de carbono. Dos tragedias distintas, jóvenes de casi la misma edad, pertenecientes a un mismo instituto; y, en el caso de Mustafi y Javier, vínculos hasta con el mismo club de fútbol del pueblo.

En el caso de Javier, los hechos ocurrieron sobre las 16:10 horas del jueves 30 de abril en un carril agrícola cercano a los depósitos de la comunidad de regantes de San Isidro, en un camino que conduce al río Chíllar, en Nerja. Según informó el servicio de emergencias 1-1-2, un testigo alertó de que el motorista se había salido de la vía y había chocado contra un árbol.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó un helicóptero medicalizado, y agentes de la Policía Local. Pese al despliegue, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven, que falleció en el mismo lugar del accidente. Fuentes policiales confirmaron el deceso y se activó el protocolo judicial correspondiente.

La noticia llegó al IES Jorge Guillén como un mazazo. El centro, que aún arrastra el duelo por la pérdida de los hermanos Rabah a comienzos de curso, ha despedido a Javier con un emotivo comunicado: "Otra gran desgracia ha golpeado nuestro centro, pues un alumno más nos ha dejado precipitadamente. Esta vez ha sido un fatídico accidente de moto, quien se ha llevado la vida de otro joven en la flor de su vida; nos seguiremos acordando de tus gracias, de tu corazón".

El instituto ha recordado al alumno por sus pequeños gestos, los que componen el día a día de cualquier adolescente y los que ahora, de pronto, se vuelven recuerdos imborrables: sus paseos por los pasillos, el viaje a los Pirineos, su desfile disfrazado de cerdito apenas unos días antes del accidente, su espontaneidad, su buen corazón, su alegría, su compañerismo. "Mucho ánimo a su familia, compañeros, amigos y profesorado. Es difícil de asimilar este duro momento", concluye el mensaje del centro.

Una de sus profesoras también ha querido despedirlo con palabras propias en Facebook: "No tengo palabras, tuve la suerte de tener como alumno a este niño tan lindo y juguetón. Siento una tristeza enorme ahora mismo. Era lindo por dentro y por fuera. Descansa en paz mi Javi".

Antes de llegar al instituto, Javier había crecido en las aulas del CEIP Mare Nostrum y del CEIP Mar Mediterráneo, dos centros de Torrox que también se han sumado al duelo. El claustro del Mare Nostrum ha querido hacerle llegar "su cariño, apoyo y un fuerte abrazo" a la familia, recordándole que "siempre formarás parte de esta casa".

Desde el AMPA Mar Mediterráneo, las palabras transmiten el mismo nudo en la garganta: "Nuestra respiración se entrecorta y nuestro pecho se llena de dolor por la terrible noticia que recibimos ayer; la pérdida de nuestro exalumno, Javier Martín Martín. Vuela alto Javier, DEP".

Una de las profesoras que lo tuvo en clase durante tres años en el Mar Mediterráneo escribía estos días también un mensaje muy personal: "Fue alumno mío, un alumno muy querido, durante tres años y guardo un recuerdo maravilloso de él y de su familia, en especial de su madre. Os envío todo mi cariño y apoyo en estos duros momentos".

Pero Javier no solo marcó en su paso por las aulas. También en los campos de fútbol. El C.D. Faro de Torrox, donde pasó por las categorías infantil y cadete, ha despedido a su exjugador con un comunicado cargado de emoción: "Su compromiso, compañerismo y pasión por el fútbol quedarán siempre en el recuerdo de todos los que tuvimos la suerte de compartir vestuario y momentos con él". El club, que apenas hace seis meses lloró también la muerte de Mustafi Rabah, otro de sus jugadores, vuelve a verse golpeado por la pérdida de uno de los suyos.

Un conocido de la familia, cuyo hijo era amigo de Javi, resume así el sentir de quienes lo conocieron: "Estoy muy golpeado con esta irreparable pérdida. Tuve la suerte de conocer a Javi, un niño excelente. Solo quiero pedir resignación y consuelo a sus padres y demás familia. No hay palabras para esto. Por favor, seamos respetuosos".

Un pueblo entero volcado con la familia

El Ayuntamiento de Torrox ha sido uno de los primeros en pronunciarse oficialmente sobre la muerte de Javier. En un comunicado, el consistorio ha trasladado "su más sentido pésame a la familia de Javier, así como a sus amigos y seres queridos", y reconocía que "hoy nuestro pueblo siente profundamente la tristeza de su pérdida. Se nos ha ido un vecino querido demasiado pronto".

Los grupos políticos del municipio también han querido sumarse al duelo. El PSOE de Torrox ha expresado en sus redes que "no hay palabras para expresar el dolor" y ha enviado sus condolencias "a la familia de Javier y a todos sus amigos en estos momentos tan difíciles". Por su parte, Vox de Torrox ha querido hacer llegar su "más sentido pésame" y compartir "vuestra tristeza con todo nuestro afecto, respeto y cercanía".

Javier deja padres y una hermana, según fuentes de su entorno. Una familia muy conocida y querida en el pueblo, que ahora se enfrenta a un duelo que comparte, en parte, todo Torrox.