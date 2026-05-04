Tragedia en Iznate (Málaga): muere un hombre de 48 años al caerle encima su tractor en una finca

Imagen de un vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 48 años falleció en Iznate (Málaga) tras caerle encima un tractor en una finca. El accidente ocurrió en la tarde del domingo y fue notificado al servicio de emergencias 112 poco después de las 19:00 horas. Bomberos, sanitarios y Guardia Civil acudieron al lugar, pero sólo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial tras el trágico suceso.

Tragedia en el pequeño pueblo de Iznate, en la provincia de Málaga.

Un hombre de 48 años de edad murió en la tarde de este domingo, 3 de mayo, después de que le cayera encima un tractor en una finca.

Así lo han confirmado este lunes desde el servicio de emergencias 1-1-2. De acuerdo con los datos aportados, pasadas las 19:00 horas el teléfono 112 recibió una llamada informando del suceso, al tiempo que pedía ayuda para un varón al que le había caído encima un tractor en su finca localizada en una zona de campo de la localidad malagueña.

El centro coordinador activó, de inmediato, a los bomberos del Consorcio Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que movilizó una UVI móvil, y a la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento del parque de Vélez-Málaga que liberaron a la víctima que había quedado atrapada en el tractor.

Cuando llegaron los servicios sanitarios sólo pudieron confirmar su fallecimiento. Desde el Instituto Armado se informó de la activación del protocolo judicial.