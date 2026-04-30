Málaga rompe la tendencia en accidentes de tráfico y sube un 25% en cuatro meses frente a la caída nacional

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga registra un aumento del 25% en muertes por accidentes de tráfico en vías interurbanas entre enero y abril de 2026, mientras el resto de España experimenta un descenso. En el periodo analizado, han fallecido diez personas en las carreteras malagueñas, todos hombres y la mayoría motoristas, siendo la sexta provincia con más víctimas mortales. Los accidentes mortales se concentran principalmente en carreteras secundarias y durante la noche o madrugada, factores identificados como especialmente peligrosos. Mientras otras provincias andaluzas, como Granada y Jaén, reducen significativamente sus víctimas, Málaga y otras como Cádiz y Almería experimentan incrementos en la siniestralidad.

Se llamaba Álvaro. Tenía 23 años, era de Casabermeja y trabajaba en la empresa familiar. El martes 7 de abril perdió la vida en el kilómetro 41 de la A-357, a su paso por Pizarra, al colisionar la furgoneta que conducía con un camión de áridos. Iba camino de Ardales para transportar material de obra. Su pueblo decretó tres días de luto oficial por su trágica y pronta muerte.

Él es uno de los diez fallecidos que la Dirección General de Tráfico ha contabilizado en las vías interurbanas malagueñas entre el 1 de enero y el 23 de abril de 2026. Dos muertos más que en el mismo periodo del año pasado, cuando la cifra se quedó en ocho. Y a contracorriente del país: España, en el mismo arranque de año, registra 61 fallecidos menos que en 2025 en sus vías interurbanas.

A los diez muertos del cómputo oficial hay que sumar a otros que murieron en las carreteras de la ciudad como Javi Gallardo, de 33 años, un entrenador de fútbol base que además de ser maestro acababa de sacarse la plaza como policía local en Ojén. El joven murió en una caída en moto en la zona de Pedregalejo. Era muy conocido y el mundo de las cofradías y del fútbol, así como la comunidad educativa, lloraron su muerte.

Diez muertos en cuatro meses: Málaga, contra la corriente nacional

España va camino de cerrar un cuatrimestre que entrará entre los mejores que se recuerdan, al menos comparándolo con el pasado año. La DGT ha contabilizado 237 siniestros mortales y 249 fallecidos en vías interurbanas entre el 1 de enero y el 23 de abril de 2026, un 16% y un 20% menos, respectivamente, que en el mismo periodo de 2025.

Pero el balance nacional esconde realidades muy distintas según la provincia. Málaga se sitúa entre las que tiran del dato hacia arriba: ha pasado de 8 fallecidos en 2025 a 10 en 2026, lo que supone una subida del 25%.

Con esa cifra, Málaga es la sexta provincia de España con más víctimas mortales en carretera en lo que va de año, empatada con Santa Cruz de Tenerife y solo por detrás de Madrid (14), Alicante (13), Barcelona (13) y Lugo (11). El dato la coloca también como la provincia con peor evolución del litoral mediterráneo, donde Alicante apenas suma uno más y Barcelona se desploma con 12 fallecidos menos que el año pasado.

Un perfil que se repite: hombre, en carretera secundaria, de noche

Los once fallecidos del cuatrimestre malagueño dibujan un retrato robot del muerto en carretera de 2026 demasiado nítido como para ser casualidad.

Todos los fallecidos son hombres. La estadística nacional ya señala que entre el 75% y el 80% de los muertos en carretera son varones, pero en Málaga el porcentaje sube al 100% en lo que va de año.

La mayoría iba en moto. De los once fallecidos, al menos cinco circulaban en una motocicleta: el motorista de Manilva (53 años), el de Benahavís (44), el joven de la MA-21 en Málaga capital (24), el motorista de Atajate (24 de abril) y el propio Javi Gallardo en Pedregalejo. El patrón no es nuevo: la DGT cerró 2025 con 35 muertos en carreteras malagueñas, 15 de ellos motoristas, el 42,9% del total. Los expertos hablaron entonces del "año negro de los motoristas en Málaga". El arranque de 2026 confirma la tendencia.

Mueren en la franja horaria de mayor riesgo. Cinco de los siniestros mencionados se producen entre las 21:57 y las 02:30 horas: Cártama (21:57), Ardales (02:30), atropello de Mijas (00:13), Pedregalejo (00:41) y Nerja (01:30). Casi la mitad de los fallecimientos se concentran en horas nocturnas o de madrugada, cuando la visibilidad, la fatiga y la posible presencia de alcohol son factores de riesgo añadidos.

Y mueren en carreteras secundarias. El grueso de los siniestros ocurre en vías autonómicas convencionales: la A-357 (dos veces), la A-397, la A-7054, la A-7053, la A-369 y la MA-21. Solo dos de los diez muertos fallecieron en la A-7, la única autovía implicada (atropello de Mijas y siniestro de Nerja). Son carreteras de un carril por sentido en buena parte de su trazado, con tráfico mixto de vehículos pesados y turismos, y velocidades elevadas. Se lleva años señalando estas características como factor de riesgo.

El cuatrimestre, día a día

10 de enero — Cártama, A-7054. Un hombre de 59 años fallece a las 21.57 horas en una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 10. Otras tres personas resultan heridas. Es el primer muerto del año en las carreteras malagueñas.

10 de enero — Manilva, A-7. Pocas horas después, un motorista de 53 años se sale de la vía y choca contra el quitamiedos en el kilómetro 1.086, sentido Cádiz, sobre las 10.36 horas. Muere en el lugar.

10 de enero — Benahavís, A-397. Por la tarde, un hombre de 44 años pierde la vida en una colisión entre una moto y un coche en el kilómetro 28. Tres muertos en 24 horas.

26 de febrero — Mijas. A-7053. El sacerdote José Amalio González Ruiz, de 54 años, fallece en una colisión frontal en el kilómetro 3 en la que se vieron implicados dos turismos y una motocicleta. Otras dos personas resultan heridas. Mijas. A-7053. El sacerdote José Amalio González Ruiz, de 54 años, fallece en una colisión frontal en el kilómetro 3 en la que se vieron implicados dos turismos y una motocicleta. Otras dos personas resultan heridas.

1 de marzo — Ardales, A-357. Un turismo se sale de la vía a las 02.30 horas y Juanma Arias, 19 años, vecino de Teba, ocupante del asiento trasero, cae por un desnivel de cinco metros. Sus dos compañeros, de 20, sobreviven heridos. El Ayuntamiento de Teba decreta luto oficial.

8 de marzo — Málaga, MA-21. Un hombre de 24 años muere a las 14.00 horas en una colisión entre una moto y un turismo en el kilómetro 1, sentido Algeciras. No da tiempo al traslado hospitalario.

6 de abril — Mijas, A-7 / Pedregalejo. A las 00.13 horas, un hombre muere atropellado en la autovía a la altura del kilómetro 1.028, sentido Fuengirola. Apenas 28 minutos después, en la avenida Pintor Joaquín Sorolla, Javi Gallardo —33 años, entrenador de fútbol base y recién aprobado como policía local en Ojén— se cae con su moto y fallece en el lugar. Dos muertos en menos de media hora.

7 de abril — Pizarra, A-357. Álvaro, 23 años, vecino de Casabermeja, fallece a las 11.15 horas en una colisión entre la furgoneta que conducía y un camión de áridos en el kilómetro 41. Iba camino de Ardales con material de obra. Los bomberos tienen que excarcelar a las dos víctimas: el otro implicado, un hombre de 48 años, es evacuado herido al Hospital Clínico. El Ayuntamiento de Casabermeja decreta tres días de luto oficial.

11 de abril — Nerja, A-7. A la 01.30 horas, un hombre muere en la colisión entre un camión y un vehículo que, al parecer, estaba detenido en el arcén a la altura del kilómetro 934, sentido Málaga.

14 de abril — Málaga, embalse del Tomillar. A las 20.00 horas, un hombre de 42 años fallece y un menor de 12 resulta herido al salirse su coche de la calzada y caer por un desnivel. El menor es trasladado al Hospital Materno Infantil.

24 de abril (aún no está en los datos) — Atajate, A-369. Un motorista pierde la vida a las 13.00 horas en una curva. Según fuentes de la DGT, viajaba junto a un grupo de aficionados que se dirigían al circuito Ángel Nieto de Jerez para asistir al Gran Premio de España de Motociclismo.

Andalucía, partida en dos

El mapa andaluz de la siniestralidad vial está claramente partido este 2026. Tres provincias empeoran y cuatro mejoran o se mantienen.

En el lado negativo, Cádiz pasa de 4 a 7 fallecidos (+3), Almería de 6 a 8 (+2), Huelva de 5 a 7 (+2) y la propia Málaga de 8 a 10 (+2). En el lado positivo, Granada se desploma de 9 a 2 muertos (-7), Córdoba baja de 6 a 3 (-3) y Jaén de 5 a 1 (-4). Sevilla se mantiene prácticamente estable, con un fallecido menos.

El contraste con Granada es especialmente llamativo. La provincia vecina ha conseguido reducir en siete sus muertos en carretera mientras Málaga sumaba dos. Una diferencia de nueve fallecidos entre territorios separados por apenas una hora de autovía.