Caen cinco detenidos por robar maquinaria en obras y venderla en mercadillos de Málaga

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en Málaga por robos de maquinaria industrial en empresas y obras de construcción. Los arrestados formaban parte de una red organizada que sustraía equipos de alto valor y los vendía en mercadillos a través de intermediarios. La maquinaria robada era almacenada en trasteros ilegales, donde se eliminaban elementos identificativos para dificultar su rastreo. La operación permitió recuperar una cantidad significativa de maquinaria y los detenidos están siendo investigados por pertenencia a organización criminal y robo con fuerza.

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en la provincia de Málaga en el marco de una operación contra robos con fuerza en empresas y obras de construcción. La actuación, denominada operación ‘Entregado’, ha sido desarrollada por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas dentro de los dispositivos habituales de prevención de delitos contra el patrimonio.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, los arrestados formarían parte de una red organizada que actuaba de manera coordinada para sustraer maquinaria industrial de alto valor. Los robos se cometían principalmente en empresas dedicadas al alquiler de maquinaria y en obras en ejecución, lugares donde este tipo de equipos suele almacenarse de forma temporal.

Las investigaciones han permitido situar la actividad del grupo en distintos puntos de la provincia. En concreto, se les atribuyen actuaciones en los municipios de Estepona, Málaga capital, Alhaurín de la Torre y Mijas. La dispersión geográfica de los hechos, según las mismas fuentes, respondía a una estrategia para dificultar la detección y seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad.

Una vez cometidos los robos, la organización trasladaba la maquinaria sustraída a trasteros ilegales ubicados en diferentes polígonos industriales. En estos espacios, los implicados manipulaban los equipos con el objetivo de eliminar cualquier elemento identificativo que pudiera vincularlos con su origen, como números de serie o marcas visibles.

Posteriormente, y para dar salida al material robado, recurrían a terceras personas. Estas actuaban como intermediarios y se encargaban de vender la maquinaria en distintos mercadillos, lo que complicaba aún más la trazabilidad de los objetos sustraídos y su recuperación.

La operación ha incluido la realización de varios registros en los trasteros utilizados por la red. Estas actuaciones se llevaron a cabo tras la correspondiente autorización judicial. Como resultado, los agentes lograron recuperar una cantidad significativa de maquinaria industrial, cuyo valor no ha sido precisado.

Las cinco personas detenidas están siendo investigadas por su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal y robo con fuerza. Tras su arresto, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas durante la investigación.

Desde la Guardia Civil se enmarca esta actuación dentro de los esfuerzos continuados para combatir los delitos contra el patrimonio en la provincia, especialmente aquellos que afectan al tejido empresarial y a sectores como la construcción, donde el uso de maquinaria especializada supone un alto coste económico.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que puedan producirse nuevas actuaciones relacionadas con este caso.