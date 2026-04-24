Muere un hombre tras caer por el hueco de un ascensor de un edificio en obras en Málaga

La calle donde ha tenido lugar el siniestro.

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Las claves Generado con IA Un hombre de 53 años ha fallecido tras caer por el hueco de un ascensor en un edificio en obras en Málaga. El accidente ocurrió en la calle Ingeniero Francisco Merino, al sur de Los Asperones, durante trabajos en una promoción de 70 VPO. La víctima era empleado de una empresa de ascensores; sus compañeros presenciaron el suceso y alertaron a emergencias. Se ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente y posibles responsabilidades.

Un nuevo accidente laboral mortal en Málaga conmociona a la provincia. Un hombre de 53 años ha perdido este viernes la vida al caer por el hueco de un ascensor en un edificio en obras.

El suceso se ha producido a las 12:19 en la calle Ingeniero Francisco Merino, situada al sur de Los Asperones, según han informado desde el servicio de emergencias 112.

Según han confirmado otras fuentes a este diario, el fallecido pertenecía a una empresa de ascensores que estaba trabajando en una promoción de 70 VPO que se está construyendo en esa zona.

Los compañeros del trabajador fallecido han sido testigos del suceso y han llamado a emergencias.

Hacia el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, así como de la Policía Local y Bomberos, pero no han podido hacer nada por salvarle. También se ha dado aviso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Se hará una investigación para analizar cómo se ha producido el suceso y depurar posibles responsabilidades.