AVOI organiza en La Malagueta una fiesta solidaria para llevar a niños con cáncer al Camino de Santiago en 2027

Las claves

Las claves Generado con IA AVOI organiza la segunda edición de la Fiesta de la Primavera en La Malagueta para recaudar fondos destinados a llevar a niños con cáncer al Camino de Santiago en 2027. El evento será el 1 de mayo e incluirá conciertos, ludoteca, actividades infantiles y una barra solidaria con paella y callos. Las entradas cuestan 20 euros para adultos y 10 euros para niños, e incluyen una bebida. También se puede colaborar con una Entrada de Fila Cero. AVOI lleva desde 1993 ayudando a niños en tratamiento oncológico, organizando actividades hospitalarias y viajes especiales como el Camino de Santiago y Disneyland París.

La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) organiza la segunda edición de la Fiesta de la Primavera, que servirá para recaudar fondos para llevar a niños y niñas en tratamiento o seguimiento oncohematológico al Camino de Santiago en 2027. Será en la Plaza de Toros de La Malagueta el viernes 1 de mayo, a partir de las 13:00 horas.

El evento contará con las actuaciones de Free Soul Band, Sombra Doble, Efecto Doppler, La Despensa, Super 8, Antonino y DJ Toulalan. Además, habrá ludoteca, actividades para los más pequeños y barra solidaria.

El de 2027 será el tercer viaje a tierras gallegas de AVOI tras las visitas realizadas en 2019 y 2024, cuando viajaron al Camino de Santiago más de 200 personas: unos 70 niños, sus familiares, personal sanitario y voluntariado de AVOI. La asociación financia todo el viaje, y para sufragar parte de los gastos se organiza esta gran jornada de música y solidaridad.

Las entradas ya están a la venta en Málaga a un precio de 20 euros, y de 10 euros las infantiles, con una bebida incluida. Además, las personas que no puedan asistir y deseen colaborar pueden comprar una Entrada de Fila Cero .

El voluntariado de AVOI se encargará de que los menores disfruten de esta fiesta con un servicio de ludoteca con actividades recreativas para niños y niñas de entre 4 y 12 años, en horario de 15:00 a 20:00 horas.

La barra solidaria abrirá a las 13.00 horas y contará con la colaboración de los Artistas Culinarios de Fuengirola-Mijas, que elaborarán paella y callos a la hora del almuerzo.

Además de la Diputación de Málaga, colaboran con II Fiesta de la Primavera AVOI el Ayuntamiento de Málaga, Fundación “la Caixa”, Mi Cochón, EJASO, Boca Llena, La Mafia, Siete Cabezas, Apartamentos Alcazaba, Best Garden, Fundación Antonio Rodríguez, Promusi, Empresa Constructora T. Arjona, EnPie, Centro Gutenberg, Asesoría Muñoz Zurita, Brace, Cuatrocento, Servi Event, Eleclim, Revisur Extintores, Buen Provecho y Artistas Culinarios. El cartel ha sido creado por el ilustrador y humorista gráfico Pachi Idígoras.

Desde 1993, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) ayuda a niños y niñas en tratamiento oncológico para que su estancia en el hospital sea lo más agradable posible. Para ello, y con la colaboración del voluntariado, se llevan a cabo actividades los 365 días del año, como juegos, manualidades, espectáculos de magia, celebración de días o semanas especiales o terapias caninas.

Fuera del hospital, AVOI ha puesto en marcha el primer equipo de fútbol en España de niños y niñas en tratamiento oncológico, y financia viajes a Disneyland París, al Camino de Santiago o a Sierra Nevada.