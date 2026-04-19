Carlos Cabezas, el gran 'fichaje' de Juanma Moreno, campeón del mundo de basket y hotelero: "Hubo feeling entre los dos"

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Cabezas, exjugador de baloncesto y campeón del mundo en 2006, se incorpora de forma simbólica a la lista del PP de Juanma Moreno en Málaga para las elecciones andaluzas. El fichaje de Cabezas es testimonial, ya que ocupa el último puesto de la lista, pero ha recibido la propuesta con ilusión y destaca el buen entendimiento con Juanma Moreno. Además de ser embajador institucional del Unicaja, Cabezas es empresario hotelero y dirige campamentos de baloncesto para jóvenes con su propia marca. Cabezas afirma que no busca un cargo político, pero está abierto a colaborar en el ámbito deportivo si se le ofrece una oportunidad en el futuro.

Carlos Cabezas es una institución en el baloncesto en Málaga y en España. Se formó en las categorías inferiores del Unicaja y jugó nueve temporadas en este club, consiguiendo, entre otros títulos, la única Liga ACB que el Unicaja tiene en su poder (2006) o la Copa del Rey de 2005.

Su camiseta, con el número 10, está colgada en el Martín Carpena junto a la de su inseparable Berni Rodríguez.

Con la selección española también triunfó. Fue campeón del mundo en 2006 en Japón con aquel equipo nacional de ensueño junto a Pau Gasol, Garbajosa, Navarro, Calderón, o Rudy y el famoso Ba-lon-ces-to de Pepu Hernández. En 2009 se puso otro oro en el pecho en el Eurobasket de Polonia.

En total jugó 20 temporadas al más alto nivel y es una persona querida en el conjunto del país porque, además de en Málaga, militó en Zaragoza, el Baskonia, el UCAM Murcia o el Fuenlabrada.

Su nombre ha vuelto a salir a la palestra nacional. Pero no por los méritos deportivos sino porque ha entrado en la lista del PP de Juanma Moreno en Málaga para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Es un fichaje testimonial porque va el último de la lista por Málaga, en el puesto 17. Es imposible que salga elegido. Pero es un acto simbólico que Cabezas ha recibido con mucha ilusión.

Cabezas simulando un tiro a canasta. Álvaro Cabrera

Nos hemos reunido con él este pasado viernes en las instalaciones del hotel Higuerón en Fuengirola. Es una mañana soleada, hay mucha gente jugando al pádel o tomando algo en la cafetería. Pide un agua con gas y una rodaja de limón. Tienen una pequeña pista de baloncesto donde vamos a hacerle unas fotografías para este reportaje.

"Me llamaron Patricia Navarro y Juanma Moreno apenas 48 horas antes de sacar la lista. Juanma me dijo que quería promocionar el deporte y que quería incluirme en la lista. Lo hablé con mi familia, lo valoré en positivo y le dije que sí", comenta Cabezas a EL ESPAÑOL de Málaga.

Conoció a Juanma Moreno en persona en la final de la Basketball Champions League (BCL) que disputó y ganó Unicaja en 2024 en Belgrado. "Hubo feeling entre los dos", explica.

Cabezas destaca que "nunca he estado en política ni me he postulado, pero he dado este paso porque considero a Juanma Moreno un líder, un político con mucha calma y me gusta lo que está haciendo en Málaga y Andalucía".

No va a ser parlamentario andaluz por su posición en la lista. Hay un total de 17 escaños y el PP obtuvo 10 en las elecciones de 2022, siendo un resultado histórico. Pero no cierra la puerta, si Juanma Moreno gobierna, a poder tener alguna responsabilidad pública ligada al mundo del deporte en Andalucía.

"Nunca he estado en política ni me he postulado, pero he dado este paso porque considero a Juanma Moreno un líder, un político con mucha calma y me gusta lo que está haciendo en Málaga y Andalucía"

"No hay nada ni busco nada, no he hablado de ningún horizonte. Es una experiencia nueva para mí, estoy con un gran equipo viviendo cosas que me van a servir para el futuro y cuando terminen las elecciones veremos", detalla.

Empresario y embajador del Unicaja

Que nadie se lleve a engaño. Cabezas no necesita ningún puesto público para vivir. De hecho, podría resultarle hasta contraproducente en caso de que hubiera incompatibilidades ya que es un empresario de éxito.

En septiembre hará cinco años desde que se retiró del baloncesto profesional. Fue en un partido del Unicaja contra el Real Madrid de pretemporada. El Unicaja le retiró su camiseta y prácticamente acto seguido el presidente Antonio Jesús López Nieto le nombró embajador del club junto a Berni Rodríguez.

El exjugador profesional Carlos Cabezas se ha unido al equipo de Juanma Moreno. Álvaro Cabrera

Es un puesto institucional. Su labor, según detalla, es "representar al club desde el punto de vista institucional e Ibon Navarro también nos ha dado carta libre para hablar con los nuevos fichajes. Nos juntamos una vez al año con el equipo para que sepan qué camiseta llevan puesta, orientarles sobre los valores del club e intentar ayudarles a que se adapten lo antes posible".

Por otra parte, desde hace 10 años es socio capitalista del Grupo Premium, una empresa que gestiona tres conocidos hoteles y apartamentos turísticos en el centro de Málaga, así como el establecimiento hostelero La Fábrica.

Sus socios son también personas conocidas ya que Juan García fue Míster España y Míster Mundo en 2006 y 2007 y eso le llevó a desfilar en pasarelas de medio mundo y a salir habitualmente en televisión como presentador, actor o colaborador.

Otro socio es José Manuel Montalvo, que también ganó Míster España en 2008 y tuvo un amplio recorrido en el mundo de la moda y la televisión, que sumó a actividades empresariales previas. El tercer socio es el empresario Elisardo Sánchez.

Pero no termina ahí. Uno de los proyectos que más ilusionan a Carlos Cabezas es la empresa que ha creado con su marca CC10 (sus iniciales y su número deportivo) dedicada a organizar campamentos de verano de baloncesto para niños.

Cabezas es empresario y embajador del Unicaja. Álvaro Cabrera

Tiene dos campus en Calviá (Mallorca) y Marbella y esta pasada Semana Santa han organizado su primer torneo internacional con 46 equipos de nueve países.

Cabezas reconoce a EL ESPAÑOL de Málaga que no se aburre. Empresario por partida doble, embajador del Unicaja y ahora entra, aunque en principio de forma testimonial, en política.

"Voy a estar activo esta campaña y a las órdenes de Juanma. Mucha gente me llamó cuando saltó la noticia y estoy aterrizando, comenzando una nueva aventura y explicando que me gusta sumar en el deporte e inculcar a los jóvenes que sigan interesados en él", señala.