La empresa malagueña Nonna Helado Artesanal pierde su nave en el incendio del polígono de Cajiz: “Estamos destrozados"

Las claves

Las claves Generado con IA La empresa malagueña Nonna Helado Artesanal ha perdido su nave tras un incendio en el polígono industrial de Cajiz, Vélez-Málaga. El incendio, que comenzó en una nave textil colindante, ha calcinado completamente las instalaciones de la heladería y afectado a cinco naves en total. El propietario, Enrique Rodríguez, solicita ayuda para conseguir una nave, local o maquinaria de forma provisional para poder retomar la actividad. Nonna Helado Artesanal es un negocio familiar con tres locales en la provincia de Málaga y el reconocimiento de un Solete de la Guía Repsol.

Un incendio en el Polígono Industrial de Cajiz en Vélez-Málaga hizo saltar todas las alarmas este pasado viernes en la Axarquía. Los daños y afectados se van conociendo poco a poco. Entre ellos se encuentra la empresa malagueña Nonna Helado Artesanal que ha perdido su nave y no pueden trabajar.

“Estamos destrozados como familia, destrozados como empresarios”, asegura el propietario de la heladería, Enrique Rodríguez, en un vídeo que ha publicado en redes sociales.

En vídeo Rodríguez explica que este pasado viernes vivieron una “gran desgracia” porque el incendio en el polígono industrial de Cajiz de una nave colindante a la suya “ha quemado y calcinado totalmente la nuestra”.

Esta "desgracia" ha provocado que el negocio familiar, el trabajo de unas 10 personas y una gran cartera de clientes estén en peligro que "les ha costado mucho esfuerzo” tener, esté en peligro.

Por ello, el empresario ha pedido ayuda con el objetivo de intentar retomar su actividad laboral. Eso sí, en la publicación Rodríguez hace hincapié en que no quieren un donativo, sino "una ayuda para devolver".

Entre los materiales que necesitan, el empresario señala que solo quieren alguien les ayude prestándole “una nave provisionalmente, un local o algún tipo de maquinaria". Una vez que todo vuelva a la normalidad, todo regresará a su dueño, ya que lo que quieren es "una ayuda para devolverla”.

Nonna Helado Artesanal

Nonna Helado Artesanal es una empresa familiar con un Solete de la Guía Repsol y tres locales en la provincia de Málaga.

En concreto, se encuentran en la plaza de la Merced de Málaga capital, en el paseo Marítimo de Rincón de la Victoria y en el paseo de Larios de Torre del Mar.

Incendio de una nave en Vélez-Málaga

Al parecer, según informaron desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, una nave dedicada a los textiles habría empezado a arder hacia las 16.35 horas en la calle Guirnaldas del citado polígono.

Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, Bomberos del Consorcio Provincial y sanitarios del 061.

Desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga indicó que se habrían visto afectadas un total de cinco naves e insisten en que el operativo se encuentra en la zona.