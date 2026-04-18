Bendodo acusa al PSOE de “estar en contra de Málaga” por la crisis del AVE con Madrid: "Llevamos ya más de tres meses"

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, interviene durante el pleno en el Congreso de los Diputados, a 14 de abril de 2026, en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Elías Bendodo acusa al PSOE de estar "en contra de Málaga" por votar en contra de iniciativas para solucionar la crisis del AVE entre Málaga y Madrid. El servicio de AVE entre Madrid y Málaga lleva más de tres meses cancelado, lo que ha provocado críticas del PP al Gobierno por su "negligencia y dejadez". El PP ha propuesto medidas provisionales como un puente aéreo a precio tasado y la eliminación o bonificación del peaje de las Pedrizas, pero el PSOE ha rechazado estas propuestas. El PP de Málaga insiste en exigir soluciones provisionales y reclama que las obras del AVE se terminen cuanto antes para restablecer la conexión ferroviaria.

La falta de conexión ferroviaria de Málaga con Madrid ha llegado hasta la Feria del Perro de Archidona, donde el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado al PSOE de estar "en contra de Málaga" tras votar "en contra" de iniciativas que el PP ha llevado al Congreso de los Diputados para plantear "soluciones provisionales" a la situación que atraviesa la provincia de Málaga en materia de transportes.

Así, el también diputado nacional del PP ha señalado que el servicio de AVE entre Madrid y Málaga lleva ya "más de tres meses" cancelado, y ha remarcado que desde el PP han "criticado al Gobierno por su negligencia y su dejadez", porque entienden que es su "obligación".

En esta línea, ha señalado que el PP es un "partido propositivo" porque ha propuesto "soluciones alternativas y provisionales", como la de la puesta en marcha de "un puente aéreo a precio tasado provisional entre Málaga y Madrid", o que "el peaje de las Pedrizas de la Costa del Sol se elimine o se bonifique" en este contexto.

Bendodo también ha criticado que el PSOE de Málaga "ha votado en contra de estas medidas" que el dirigente 'popular' entiende que son "cosas razonables". Al tiempo que ha señalado que quiere que "todo el mundo sepa" que "si el peaje sigue siendo caro es porque el Partido Socialista ha votado en contra de que se reduzca o se elimine".

Por tanto, según el diputado nacional, "si no tenemos un puente aéreo a precio tasado entre Málaga y Madrid mientras duran las obras del AVE es porque el Partido Socialista ha votado en contra también".

De igual forma, considera que los socialistas deben "explicar en la campaña" de las elecciones andaluzas del 17 de mayo estas cuestiones, y ha denunciado que "tenemos un Partido Socialista de Andalucía que está en contra de Málaga".

Finalmente, el vicesecretario 'popular' ha avisado de que desde el PP de Málaga van a "seguir exigiendo todas esas iniciativas, que cuanto antes las obras" para restablecer el AVE a Málaga "se terminen, pero mientras" tanto haya "soluciones provisionales", ha zanjado.