Detenido el hijo de Edurne, la enfermera hallada muerta en su casa en Cártama: también han arrestado a su novia

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido al hijo adoptivo de Edurne, la enfermera hallada muerta en Cártama, y a su novia como sospechosos del crimen. El hijo de la víctima, de 25 años, era el principal sospechoso desde el inicio y fue quien alertó a emergencias tras encontrar el cuerpo de su madre. Ambos vivían en la vivienda donde ocurrieron los hechos y la policía detectó inconsistencias en el relato del hijo durante la investigación. Edurne, muy apreciada en su localidad, había quedado viuda hacía seis meses y cuidaba de su hijo adoptivo desde hacía casi veinte años.

Novedades en el caso de Edurne, la enfermera jubilada hallada muerta el pasado 2 de marzo en su vivienda de Cártama. En un primer momento se apuntó a un robo violento, pero no ha sido hasta este 15 de abril cuando se han producido las dos primeras detenciones relacionadas con el caso, lo que ha permitido empezar a esclarecer lo ocurrido.

Uno de los arrestados es un varón de 25 años, hijo adoptivo de la víctima, que figuraba como principal sospechoso desde el inicio de la investigación. Fue interrogado tras el hallazgo del cadáver y, según fuentes cercanas al caso, los investigadores detectaron inconsistencias en su relato.

Este joven fue quien, precisamente, el pasado 2 de marzo, sobre las 13.30 horas, dio aviso a los servicios de emergencias tras, según su versión, encontrar el cuerpo sin vida de su madre en la vivienda que ambos compartían. A su llegada, la Guardia Civil, en una primera inspección ocular, observó que la vivienda estaba revuelta. Fue el chico quien también alertó a los agentes de que faltaban joyas en la casa.

Por otro lado, la segunda persona arrestada sería su pareja sentimental con la que, según los vecinos, habría estado viviendo hasta ahora en la casa donde ocurrieron los hechos. Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga han confirmado que a las siete de la mañana se ha trasladado a la vivienda un amplio operativo de la Guardia Civil para llevarse a ambos.

La investigación, aunque sin novedades, seguía abierta y bajo secreto, por lo que todo apunta a que las pesquisas de los agentes han acabado llevándoles hasta el círculo más cercano de la fallecida, que tenía solo 66 años.

Edurne era muy querida en Cártama, donde trabajó durante años como enfermera en el centro de salud, cuidando de sus vecinos. Hacía apenas seis meses desde que se quedó viuda tras perder a su marido, que también era médico, y ambos decidieron adoptar hace casi dos décadas a un niño por el que Edurne se desvivía, según las fuentes consultadas. Los que conocen a su hijo aseguran que era "un chaval muy educado", "muy fino" y que jamás habrían pensado que fuese capaz de hacer daño a su madre.