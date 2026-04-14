"Franco vive": las polémicas pintadas en el Castillo de Álora que han indignado a los vecinos, que las han borrado

Las claves

Las claves Generado con IA El Castillo de Álora apareció con pintadas como "Franco vive" y "una, grande y libre", generando gran indignación en la localidad. El castillo, Bien de Interés Cultural, alberga fosas comunes de la Guerra Civil y fue escenario de la conocida “Noche de los sesenta”, con alrededor de sesenta fusilamientos. El PSOE de Álora calificó las pintadas de "vergonzosas" y una profanación de un lugar simbólico para la memoria y los valores democráticos del municipio. Las pintadas fueron eliminadas rápidamente, principalmente por la acción de vecinos anónimos, antes de que el equipo de limpieza municipal interviniera.

El Castillo de Álora, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) se ha convertido en el centro de la polémica en la localidad malagueña durante el pasado fin de semana, cuando aparecieron en su fachada pintadas como "Franco vive" o "una, grande y libre".

Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la mañana, según han manifestado fuentes municipales y, hasta el momento, no consta que se haya localizado al autor de estas pintadas que han causado mucho malestar en el pueblo, principalmente por la importancia que tuvo el castillo en la Guerra Civil, cuando funcionaba como cementerio y se convirtió en un lugar clave de represión.

Alberga fosas comunes de la Guerra Civil, incluidas las víctimas de la conocida como “Noche de los sesenta”, donde se produjeron alrededor de sesenta fusilamientos de personas detenidas por las fuerzas sublevadas.

El partido socialista de Álora ha calificado las pintadas en los muros de "vergonzosas" y ha manifestado su indignación total. "Sin duda se trata de una vil profanación de nuestros lugares más ancestrales, de nuestro patrimonio, de nuestros sentimientos, de nuestros valores democráticos y de todo lo que significa dignidad, respeto y educación", han escrito. Así, han asegurado que "nuestro castillo es de todos, es parte de nuestra historia, de lo que somos, y no puede convertirse en un lugar para profanarlo con pintadas y con mensajes de odio".

Las pintadas se retiraron a las pocas horas de hacerse. Así lo han confirmado fuentes municipales que aseguran que los equipos de limpieza se trasladaron a la zona, pero que las pintadas fueron limpiadas por vecinos anónimos. Según ha confirmado el alcalde de la localidad, Francisco Jesús Martínez, varios vecinos acudieron el sábado al ayuntamiento para ofrecerse a colaborar en la limpieza. Sin embargo, estas pintadas ya habían sido eliminadas.

Los hechos ocurrieron en vísperas a este 14 de abril, Día de la República, un aspecto que desde el pueblo tienen en cuenta. "Creemos que se ha hecho a posta", dice un vecino de la zona, que considera "vergonzoso y lamentable" que este tipo de pintadas sigan haciéndose en el siglo XXI.