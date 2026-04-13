Cae en Alicante el maltratador que apuñaló a los padres de su expareja en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional detuvo en Alicante a un hombre de 43 años buscado por apuñalar a los padres de su expareja en Málaga. El sospechoso tenía seis órdenes de detención, la mayoría por quebrantar órdenes de alejamiento relacionadas con violencia de género. El ataque ocurrió el 4 de abril, cuando el agresor irrumpió en la casa de los padres de su ex, hiriendo gravemente a la madre y levemente al padre. La detención fue posible gracias a la colaboración entre las comisarías de Málaga y Alicante y a un operativo policial en el barrio de El Cementerio.

La Policía Nacional detuvo el pasado fin de semana, en Alicante, a un supuesto maltratador de 43 años, en busca y captura, quien había apuñalado a los padres de su expareja en Málaga hace solo unos días.

El arresto es fruto de la coordinación policial entre las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer -UFAM- de las Comisarías Provinciales de Málaga y Alicante, y la eficacia operativa de patrullas de Seguridad Ciudadana, cuyos agentes de la UPR y del GOR localizaron y arrestaron al sospechoso en el barrio de El Cementerio.

Hasta seis requisitorias judiciales y policiales instaban a la detención del investigado, la mayoría por quebrantamientos de órdenes de alejamiento en el ámbito de la violencia de género.

Una de las órdenes, además, decretaba su ingreso en prisión por un delito de lesiones, a instancias de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 8.

Lesiones graves

El último de los hechos delictivos que se atribuye a esta persona tuvo lugar la tarde del pasado 4 de abril, en el barrio malagueño de Las Castañetas.

Tras amenazar de muerte por teléfono, supuestamente, a su expareja, de 20 años, se dirigió al lugar donde esperaba encontrarla: el domicilio de los padres de ella.

Tras irrumpir en la vivienda con uso de la fuerza, echando la puerta abajo de una patada, y el rostro tapado con una careta, atacó con un machete a los progenitores de su ex, produciendo un grave corte en un brazo a la que fuera su suegra, y otras heridas de arma blanca, de menor entidad, a su suegro, que se interpusieron a tiempo evitando el ataque hacia su hija.

Durante el forcejeo, los perjudicados pudieron identificar el rostro del agresor, que huyó a continuación en vehículo tras la reyerta.

A tenor de los protocolos en violencia de género y los registros violentos del maltratador, la Policía Nacional estableció una patrulla fija, junto al domicilio familiar, hasta localizar y detener al sospechoso.

En el transcurso de las pesquisas, los investigadores tuvieron informaciones que situaban al agresor en la ciudad de Alicante.

En este punto de las averiguaciones, agentes de la UFAM de la Comisaría Provincial de Málaga solicitaron colaboración a sus homólogos en Alicante para dar con el paradero del sospechoso.

Paralelamente, en unión a efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se estableció un dispositivo discreto en el barrio de El Cementerio, donde el agresor había encontrado cobijo.

Este pasado sábado, con informaciones que apuntaban a una salida inmediata del investigado de la capital alicantina, un agente franco de servicio observó al fugado en el vial de Los Cipreses, y solicitó el apoyo inmediato de la UPR y del GOR, que procedió a la detención de esta persona cuando se disponía a entrar en una vivienda.