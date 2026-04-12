Los barrios de lujo de Málaga capital se disparan y se acercan a los precios de Barcelona y San Sebastián

Vistas de la Catedral de Málaga y de algunos edificios de La Malagueta, en Málaga. Amparo García

Las claves nuevo Generado con IA Los barrios Malagueta‑Monte Sancha y Paseo Marítimo Oeste‑Pacífico superan los 7.100 €/m², acercándose a los precios de Barcelona y San Sebastián. El incremento de precios en Paseo Marítimo Oeste‑Pacífico fue del 24,2% interanual, el doble que la media de Málaga capital. La demanda internacional, las segundas residencias y la oferta limitada impulsan el alza, alejando estos barrios del alcance de muchos residentes locales. El encarecimiento de estas zonas exclusivas está arrastrando al alza los precios de los barrios colindantes, especialmente los cercanos al mar.

Los barrios de primera línea de Málaga capital han dado el salto definitivo al mapa del lujo residencial en España.

Los últimos datos de Idealista, correspondientes a marzo, sitúan Malagueta‑Monte Sancha y Paseo Marítimo Oeste‑Pacífico por encima de los 7.100 euros por metro cuadrado, con subidas interanuales de hasta el 24,2%, y los colocan en la misma horquilla de precios que zonas históricamente exclusivas de ciudades como Barcelona o San Sebastián.

En el distrito Este, el conjunto Malagueta‑Monte Sancha alcanza ya los 7.129 €/m², tras encarecerse un 11% en el último año, según el informe de precios publicado por Idealista para marzo.

La combinación de frente marítimo, proximidad al Centro histórico, vistas abiertas a la bahía y un parque de viviendas muy limitado empuja al alza un mercado donde conviven residentes de alto poder adquisitivo, segundas residencias e inversión nacional e internacional.

En el otro extremo de la ciudad, el eje Paseo Marítimo Oeste‑Pacífico se sitúa en 7.103 €/m² y destaca por ser una de las zonas que más se ha encarecido en términos relativos: el incremento interanual alcanza el 24,2%, el doble que la media de la capital.

Su consolidación como frente residencial de playa y la oferta de obra relativamente reciente explican parte de este tirón, que está tensionando también los barrios colindantes.

Vista del barrio de Salamanca, en Madrid. iStock

Málaga capital se acerca a los precios de la Costa del Sol más exclusiva

El contraste con la media de Málaga ciudad evidencia la brecha interna que se abre. El conjunto de la capital marca en marzo un precio de 3.720 €/m², un 12,1% más que hace un año, de modo que comprar en Malagueta o en el Paseo Oeste ya supone pagar casi el doble que en el promedio urbano.

Si se amplía la mirada a la provincia, la media provincial se sitúa en 4.106 €/m², con una subida del 13,6%, lejos también de los más de 7.100 €/m² de estos dos enclaves frente al mar.

En la Costa del Sol occidental, los barrios de lujo de Marbella, Estepona y Benahavís siguen por delante en niveles de precio, pero la brecha se estrecha.

Los Monteros, en Marbella, alcanza los 8.886 €/m² (+10,7%); Guadalmansa, en Estepona, se sitúa en 8.664 €/m² (+5,8%); y La Zagaleta‑El Madroñal, en Benahavís, ronda los 7.959 €/m² (+4,0%).

Las cifras indican que, aunque la capital aún no alcanza los máximos de estos enclaves, sus barrios más cotizados han entrado de lleno en la misma liga de precios que la Costa del Sol más exclusiva.

Málaga en el espejo de Madrid, Barcelona y San Sebastián

Si se compara únicamente el nivel de precios, las zonas más caras de España siguen localizadas en Madrid, Baleares y algunos puntos muy concretos del litoral.

El barrio de Salamanca en Madrid roza los 10.179 €/m², con una subida del 8,6%, mientras Chamberí se sitúa en 8.995 €/m² (+17,2%) y Chamartín en 8.083 €/m² (+15,7%).

En Barcelona, Sarrià‑Sant Gervasi marca 7.006 €/m² (+12,8%) y el Eixample 6.393 €/m² (+7,3%), mientras en San Sebastián los barrios de Centro‑Miraconcha (8.738 €/m², +6,1%) y Antiguo (7.953 €/m², +19,2%) consolidan la ciudad como uno de los mercados más tensos del país.

En ese mapa, Malagueta‑Monte Sancha y Paseo Marítimo Oeste‑Pacífico se colocan en una zona de solapamiento con los barrios prime de Barcelona y San Sebastián: sus más de 7.100 €/m² los sitúan por encima de muchos distritos centrales de esas ciudades y los acercan al rango de Sarrià o del Antiguo donostiarra.

La diferencia es que, mientras en Madrid o San Sebastián el crecimiento se mueve entre el 6% y el 19%, el Paseo Oeste lidera con un 24,2%, lo que apunta a un proceso de convergencia rápida desde niveles históricamente más bajos.

La pregunta que se abre en clave malagueña es quién puede comprar hoy en estos barrios. El fuerte encarecimiento se produce en un contexto de salarios locales por debajo de la media de grandes capitales como Madrid o Barcelona, y con un mercado del alquiler igualmente tensionado.

La combinación de inversión extranjera, demanda nacional de segunda residencia y la creciente visibilidad internacional de Málaga como ciudad atractiva para teletrabajo y jubilados de renta alta contribuye a elevar precios que se alejan del alcance de buena parte de la población residente.

Al mismo tiempo, el tirón de Malagueta‑Monte Sancha y del Paseo Oeste‑Pacífico tiene un efecto arrastre sobre barrios colindantes, donde se observa cómo las expectativas de precio se ajustan hacia arriba apoyadas en la proximidad al mar y en la escasez de suelo disponible.