VOX arranca la precampaña andaluza con un desfile de cabezas de lista: "Estamos hartos de décadas de abandono"

Las claves nuevo Generado con IA VOX ha presentado en Málaga a sus ocho cabezas de lista para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, marcando el inicio de su precampaña. Los candidatos han criticado tanto al PP como al PSOE, acusándolos de ser responsables del abandono de infraestructuras y servicios en Andalucía. Las intervenciones han abordado problemas como la falta de inversión en trenes, el acceso a la vivienda, el abandono del mundo rural y casos de corrupción política. Santiago Abascal y Manuel Gavira han destacado la necesidad de transparencia y de priorizar el gasto público para los españoles, prometiendo recorrer todas las provincias andaluzas.

Santiago Abascal ha presentado este jueves en Málaga a los ocho cabezas de lista con los que VOX concurrirá a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El acto, celebrado en la plaza de Mateo Luzón, a escasos metros del Parque del Oeste, ha reunido a cerca de un millar de personas y ha servido como pistoletazo de salida oficial a la precampaña del partido en Andalucía.

Cada candidato provincial ha subido al escenario para lanzar su propio diagnóstico de la situación en su territorio, pero todos han coincidido en un mismo mensaje: PP y PSOE, para VOX, son las dos caras de una misma moneda.

El primero en tomar la palabra ha sido Antonio Sevilla, cabeza de lista por Málaga, que ha abierto el acto con una crítica directa a las infraestructuras de la provincia. Ha denunciado que "pasan las semanas, pasan las promesas, pasan las excusas, pero el AVE sigue sin llegar a Málaga", y ha vinculado el reciente socavón en la autovía del Guadalhorce con lo que ha llamado "un gobierno mafioso que se ha dedicado a poner a los amiguetes en la empresa y a descuidar la seguridad".

Rodrigo Alonso, candidato por Almería, ha cargado contra los siete años de Moreno Bonilla al frente de la Junta. "No solamente ha aplicado las mismas políticas socialistas, sino que también le ha copiado el manual de corrupción", ha afirmado, en referencia al llamado caso mascarillas, al que ha descrito como "el caso de corrupción del PP de Almería".

Paula Badanelli, candidata por Córdoba, ha puesto el foco en el mundo rural. "El campo se trabaja, se pisa, se entiende y, sobre todo, se defiende", ha dicho, prometiendo que VOX no dejará "ni una sola familia atrás que defienda nuestra soberanía".

Beatriz Sánchez, candidata por Granada, ha centrado su intervención en la inmigración y en el acceso a la vivienda. "Hay dinero para los ilegales, pero no para nuestros hijos, ni para trenes, ni para hospitales, ni para vivienda en Granada", ha denunciado. Ha lanzado además una pregunta que ha arrancado los aplausos de sus seguidores: "¿Cómo puede ser que nuestros jóvenes no puedan acceder a una vivienda y el que viene a delinquir sí?"

Rafael Segovia, candidato por Huelva, ha ilustrado el abandono de las infraestructuras andaluzas con un dato sobre movilidad. Según ha explicado, el tren que conecta su provincia circula "a la increíble velocidad de 60 kilómetros por hora". "Estamos hartos de décadas de abandono y promesas incumplidas por parte del bipartidismo", ha zanjado.

Benito Morillo, candidato por Jaén, ha descrito su provincia como "tierra de talento y de costumbres, olvidada por los de siempre, antes socialistas y ahora populares". Ha denunciado el deterioro de los servicios públicos, las muertes en lista de espera de la dependencia y la situación de los agricultores, "que tienen que mirar más a Bruselas que a una tormenta".

Javier Cortés, candidato por Sevilla, ha pedido a Málaga que "grite" con él un "¡Viva España!" antes de lanzar su mensaje: "El PP ha mantenido exactamente lo mismo que el PSOE: redes de enchufismo y subvenciones a sindicatos comegambas que han traicionado a los trabajadores". Ha asegurado que VOX llega para exigir que se devuelva "hasta el último céntimo de euro robado". "Vamos a trabajar por que la transparencia, el mérito y la capacidad sean la divisa y la seña de identidad de cada normativa y partida presupuestaria que salga del Parlamento de Andalucía", ha expresado.

Y respecto a Manuel Gavira, candidato a la presidencia de la Junta y cabeza de lista de Cádiz, ha agradecido el respaldo al público presente y ha prometido dejarse "la piel recorriendo cada rincón de las ocho provincias". Ha sido el propio Abascal quien le ha hecho con unas sencillas palabras la mejor presentación de la tarde: "Manolo es un tipo al que dejaría las llaves de mi casa, las de mi coche y hasta a mis hijos".

La previa

Por la mañana, el Parador de Málaga Golf Club ha acogido la reunión conjunta del Comité Ejecutivo Nacional, Comité de Acción Política y portavoces nacionales y regionales de VOX. Allí, la ejecutiva nacional de VOX ha ratificado sus candidaturas para las elecciones en Andalucía y ha analizado las negociaciones con el PP en diferentes autonomías. Concretamente, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga ha asegurado que "en Andalucía saben bien los millones robados de los casos ERE o cómo destacados miembros del PP de alguna Diputación pagaban hipotecas con mordidas, con dinero de los españoles".

"Los impuestos y el dinero de los españoles están para vivienda, servicios públicos y atender a los españoles; no están ni para 'menas', ni para mordidas ni para mantener a media África", ha manifestado a los periodistas.

En relación al informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, ha indicado que "constata lo que Vox había denunciado" y por lo que se personaron en esa causa: "Que se produjeron negligencias por parte del Gobierno de España que tienen que tener consecuencias políticas y penales". Ha añadido que trabajarán para que así sea y que llegarán "hasta el último responsable" por "una sucesiva concatenación de negligencias, de sucesivas faltas de diligencia en protocolos de seguridad y en el mantenimiento".

"El PSOE, mientras gastaba dinero de los españoles en contratar a queridas, dejaba las vías sin el mantenimiento que necesitan y esto tiene que pagarlo el PSOE", ha señalado.