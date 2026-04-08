Premio de la ONCE en la provincia de Málaga: cinco cupones premiados en Coín con 75.000 euros

Nuevo premio de la ONCE en Málaga. El sorteo de este pasado martes ha repartido 175.000 euros en la localidad de Coín, con cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Juan Manuel Molina.

Molina, vendedor de la ONCE desde 2017, llevó la suerte a su punto de venta junto al gimnasio Gaymo de la localidad. "Es una alegría muy grande para mí, pero más grande para los premiados", ha comentado, al tiempo que se acordó de sus habituales.

"Estoy muy contento, he traído mucha alegría aquí al pueblo y así pago la confianza que siempre me han tenido los fijos", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que "está muy bien tocado, espero que lo disfruten". El sorteo del 7 de abril, dedicado a la X solidaria de la declaración de la Renta, ha dejado otros 35.000 euros en Úbeda (Jaén). El resto de sus premios fueron a parar a Cataluña, ha indicado la ONCE en un comunicado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de "lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".