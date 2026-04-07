Trágico accidente en Pizarra: un joven de 23 años fallece en una colisión entre una furgoneta y un camión

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 23 años ha fallecido en una colisión frontal entre una furgoneta y un camión de áridos en la A-357, en Pizarra. El conductor del camión, un hombre de 48 años, tuvo que ser excarcelado y fue trasladado al Hospital Clínico de Málaga. El accidente ocurrió alrededor de las 11:15 horas y movilizó a Guardia Civil, Policía Local, servicios sanitarios, bomberos y el servicio de conservación de carreteras. La carretera A-357 permaneció cortada en ambos sentidos y se habilitaron vías alternativas por la A-343.

Trágico accidente en Pizarra. Un joven de 23 años ha fallecido este martes tras la colisión frontal de un camión de áridos y una furgoneta en el punto kilométrico 41 de la A-357 en el término municipal de Pizarra, según han confirmado fuentes consultadas.

Asimismo, se ha procedido a la excarcelación del conductor del camión de áridos, un hombre de 48 años, que ha sido trasladado al Hospital Clínico de Málaga, tal y como ha apuntado a este periódico Emergencias 112 Andalucía.

El teléfono de emergencias ha recibido el aviso de varios ciudadanos sobre las 11.15 horas alertando de un accidente en el que habría personas atrapadas. Así, se ha dado aviso a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los servicios sanitarios del 061, a bomberos y al servicio de conservación de carreteras.

La dotación de bomberos de Coín (Málaga) ha procedido a la excarcelación del otro conductor herido. Los efectivos trabajan en el lugar y la carretera ha permanecido cortada en ambos sentidos , facilitando vías alternativas por la A-343.